Handball N2 : Corte n’y arrive pas…

Gymnase des Gonettes.

Rhône Eyrieux-Loriol bat HB Corte 36-27 (mi-temps : 17-14)

Arbitres : MM. Bourseaud et Boudhir.

Rhône Eyrieux-Loriol : Chazalet (2), Pech (3), Scholl (2), Gachet (4), Barjon (1), Sauvage (7), Pionchon, Letourneur, Chazot (2), Thiers (4), Esson (2 et 10 arrêts), Hilaire (4), Heritier (5), Douay (6 arêts).

HB Corte : Gimenez (3), Pannequin-Poggioli (1), Coggia (1), Mebarek (3), Florian Galibert, Arnaud Galibert (3), Legrand (1), Rodier (5 arrêts), Rossi, Morato (1), Niang (9), Chamek (4), Alfieri (1), Ribeiro (5 arêts).





Menés 5-0 après 6 minutes de jeu, les Cortenais ont totalement manqué leur entame de match. Niang, Morato et Galibert se montraient imprécis devant le but. Heureusement que dans le même temps, Ribeiro arrêtait 3 tirs adverses ! Il fallait finalement attendre la 7e minute de la partie pour voir enfin Niang inscrire le premier but cortenais. Des Cortenais qui tentaient de revenir dans cette partie, mais qui étaient toujours maintenus à deux buts d’écart (9-7, 12-10 et 14-12 à la 24e). Pour autant les hommes de Magne ne baissaient pas les bras et revenaient à un tout petit point (14-13) grâce à Mebarek à la 25e minute.



Mais dans les deux dernières minutes de cette première période Douay, Sauvage et Gachet permettaient à leurs couleurs de rentrer aux vestiaires avec 3 buts d’avance : 17-14.

De retour des vestiaires, les locaux maintenaient la pression tandis que Legrand, Arnaud Galibert et Morato butaient sur Esson. Corte tentait de recoller au score mais avait les pires difficultés, même si Niang trouvait le but à neuf reprises ! Arnaud Galibert redonnait espoir aux Cortenais à la 40e minute en revenant à un point de Rhône Eyrieux-Loriol (21-20), mais un espoir de courte durée puisque les locaux passaient la vitesse supérieure pour s’envoler une fois de plus en laissant Corte 8 points à la 51e.



Et malgré trois arrêts de Rodier et des buts de Gimenez, Niang, Chamekh et Morato, les Cortenais n’avaient plus ni le temps ni les moyens de revenir dans cette partie. Ils s’inclinaient lourdement sur la marque de 35-27.



La prochaine journée aura lieu le 23 novembre. Le HB Corte accueillera Bagnols à 15 heures. Gageons que les Cortenais se donneront les moyens de s’imposer pour sortir de zone rouge bien peu reluisante.