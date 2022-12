Handball N1 : 5e à la trêve, le GFCA a bien rattrapé ses débuts difficiles

En retard à l'allumage, le GFCA a profité des matchs contre Tardets (11e) puis Bagnols (12e) pour renouer avec le succès. "On a commencé à y croire et même si on perd contre Chambéry (2e) derrière, c'est parce qu'ils étaient simplement meilleurs que nous, assure Gilles Franceschini. Et puis, il y a eu cette série de six victoires."



De retour en force, Ajaccio s'est offert une remontée de la 13e et avant-dernière place jusqu'aux portes du podium, à la faveur de cette folle série. Et même si elle a pris fin juste avant les vacances lors d'un non-match chez le leader montpelliérain (38-32), quelques succès de prestige contre des adversaires de haut de tableau ont marqué cet enchaînement.



"Le match référence, ce serait la victoire à La Crau, sourit Gilles Franceschini. C'était un match plein, sans perdre beaucoup de ballons et en maîtrisant vraiment le sujet. Tous les changements apportaient quelque chose... Collectivement, c'est le plus abouti."



Une réussite que l'entraîneur tient à faire valoir à l'ensemble des techniciens œuvrant sur le groupe et sa réserve. "On a un staff très complémentaire entre la N3 et la N1 avec Florian Pietri à la préparation physique, Florian Sauvaget (entraîneur de la réserve) qui travaille beaucoup pour nous et le boulot de Pierre-Marie Brunetti et Laurent Cancellieri, mes adjoints, se réjouit Gilles Franceschini. Maintenant, l'objectif est clairement de finir sur le podium ou au moins, d'être la première équipe qui n'est pas un centre de formation."



A la mi-saison, le GFCA y est presque. Il ne compte qu'une longueur de retard sur La Crau, seule équipe première à devancer le "Gaz".