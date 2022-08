Guide des vins corses : les vigneronnes insulaires raflent les 5 étoiles

Moins de quantité, mais plus de qualité , le millésime 2021 s’est encore une fois révélé être une belle réussite. Lors de la foire de Luri , en juillet dernier, la nouvelle édition du Guide des vins corses a été présentée. À l’intérieur, le livre dévoile chaque année le palmarès des 300 vins dégustés à l’aveugle par un comité de professionnels.

De deux étoiles pour « un vin conseillé » à 5 étoiles pour « un vin d’exception », le guide passe en revue les 85 producteurs des 8 appellations de l’île depuis maintenant 27 ans.



Si dans son ensemble, le millésime est bon, cette année, tous les domaines n’ont pas été logés à la même enseigne selon leur localisation géographique. « Dans le Sud , le Sartenais et Figari , ça a été un peu compliqué à cause de l’épisode de gel qu’ils ont connu en avril 2021. Quelques vignerons n’ont pas pu présenter de blanc, mais se sont rattrapés sur les rosés et les rouges », explique le fondateur et directeur du guide, Joseph Santana .



Du côté du Cap Corse, 2021 est synonyme de bons blancs et de « superbes muscats ». Pas très loin, dans le Nebbiu , du côté de l’appellation Patrimonio , on retrouve un vin de qualité, mais avec une nette baisse de quantité.



« Les femmes vont plus dans le détail »



Dans les vins d’excellence distingués par le Guide des vins corses, nombreux sont ceux provenant de domaines appartenant à des femmes. « C’est une belle tendance », lance le directeur du livre qui n’est pas surpris de voir ces belles réussites et des vins « cohérents ». Parmi les vigneronnes dont les vins ont été grandement appréciés, Marie-Brigitte Poli, propriétaire depuis 1996 du Clos Teddi situé à Saint Florent, dont le vin rouge a reçu 5 étoiles. Pour elle, il n’y a aucun doute, si les femmes font du bon vin c’est parce qu’elles sont plus précises. « On va plus dans le détail, on va jusqu’au bout des choses », affirme-t-elle. Il y a quatre ans, contre l’avis de son entourage, Marie-Brigitte Poli a pris une œnologue. « On me disait qu’il ne fallait pas que je prenne une femme pour la pénibilité du travail mais je n’ai pas écouté ce qu’on me disait et aujourd’hui je suis extrêmement contente de son travail et de la finesse avec laquelle elle l’exécute », poursuit la propriétaire du clos.



Ce n’est pas Jérôme Girard, œnologue qui dira le contraire. En 2000, sa femme Florence Giudicelli-Girard qui avait des parents vignerons a créé le domaine Vecchio à Chiatria. « Elle a toujours eu le flaire pour trouver les parcelles où il fallait planter les bons pieds de vigne. Quelquefois j’étais sceptique, mais je lui ai fait confiance », explique l’œnologue. Et aujourd’hui la bonne intuition de sa femme paie. Cette année, le guide a récompensé deux de ses vins par l’attribution de cinq étoiles. « Ce sont les vins issus des raisins de ces fameuses parcelles », confie l’homme. Il en est convaincu, « les femmes sont bien plus précises ». En Corse, un tiers des vignobles leur appartiennent.



De belles promesses pour les jeunes vignerons



Il y a deux, trois ans, une dizaine de jeunes vignerons âgés entre 20 et 30 ans ont intégré le Guide des vins corses. Basés pour la majorité en plaine orientale, ces jeunes qui ont fait leurs études sur le continent, travaillés dans des domaines prestigieux à l’étranger ou sont partis de coopératives viticoles pour s’ installer ont su prouver d’année en année la qualité de leur travail. « Au début, on p ouvait dire c’est la chanc e du débutant, mais au bout de deux ou trois ans on remarque une constante dans la production. Ils ont vite appris le métier, pour l’avenir du vin corse, c’est encourageant », assure Joseph Santana .