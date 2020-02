Guargale : les précisions de la société Transport Phoenix

Nous avons été réellement surpris du communiqué de presse rédigé par Monsieur DURAZZO Jean François paru le 1er Fevrier dans les colonnes de corse net infos, mais également par celui de madame la Mairesse de GUARGUALE paru le vendredi 7 Février 2020 dans Corse matin .



L'entreprise de transports phoenix, petite PME Corse crée par deux jeunes insulaires employant plusieurs personnes loin des logiques des grands groupes, la direction tient à rappeler qu’ils ne sont certes pas originaires de la micro région concernée mais surtout qu’ils ne peuvent en aucun cas être nommés comme FRUSTERI et STRANGHJERI puisque nous sommes CORSES .



Apres une troisième relance sans candidats a l’appel d’offre de NOVEMBRE 2019 sur la ligne scolaire pont de Calzola /Sainte marie Sicche. « Il était naturel qu'en l'absence total de candidat notre entreprise se positionne sur la ligne et offre un service à la micro région .



En aucuns cas les transports phoenix n’ont "pris ou volé "la ligne à qui que ce soit puisque monsieur PENNACCHIONI ne s'est pas déclaré candidat aux derniers appels d'offres ».



« Lors de l'attribution de la ligne nous avons appris l'identité de l'ancien délégataire, notre entreprise a été très sensible au fait qu'il ait perdu son unique ligne après avoir fait l'acquisition d'un minicar .



En accord avec mes associés nous avons donc proposé à monsieur PENNACCHIONI de façon transitoire et afin de trouver une solution pérenne et équilibrée une alternative entres nos deux entreprises et de devenir co-traitant sur le marché Pont de Calzola/ Sainte marie Sicche sous condition que celui ci puisse acquérir les autorisations nécessaires à l'exercice du métier de transporteur.





A notre proposition ,Monsieur PENNACCHIONI a refusé catégoriquement toutes discussions avec notre entreprise .



Ils nous est apparu surprenant de la part de CORE IN FRONTE, de soutenir les pratiques à " l'antica " qui ont conduit pendant des décénnies la Corse dans le clanisme et les dérives mafieuses par des attributions de marchés douteux, injustes et scandaleux.



Avec la naissance de collectifs anti mafia et les dérives qui s'en apparentent, dont "Core in fronte" ont été les premiers à porter la démarche, nous aurions été en droit de penser que ce mouvement était sensible au fait que la collectivité de Corse puisse attribuer des appels d offres dans le respect des lois et en toutes transparence.



Depuis quelques jours nous faisons face à des tentatives "d'intimidations" de la part de Core in Fonte , Nous ne céderons ni à l'intimidation ni aux menaces et tenons à préciser que nous souhaitons simplement pouvoir vivre et travailler dans notre pays.



Ils nous semble malhonnête voire lâche, d'avoir ce type d'attitude envers notre entreprise qui nous le rappelons n'est rien de plus que le délégataire pour la collectivité de Corse , nous insistons bien sur ces faits et NOUS rappelons que le donneur d'ordre reste la Collectivité de Corse lorsqu'elle crée et attribue des marchés publics et qu'à ce titre toutes réclamations concernant ce dossier doivent lui être adressées.





Il est effectivement malheureux de voir des enfants pris en otages dans un conflit entre un transporteur et la collectivité de Corse sous le regard complice de certains élus de la micro région, ce qui aura pour conséquences dans un moyen ou long termes de voir l'arrêt de la ligne scolaire pont de Calzola /Sainte marie Sicche, ligne qui a déjà perdu 50 % de ses effectifs en 5 ans.





« En conclusion comprenant la situation de monsieur PENNACCHIONI, notre entreprise ne se sent en aucun cas coupable ou responsable de la perte de son travail, nous avons simplement répondu à un appel d’ offres de la Collectivités de Corse en toute transparence et dans le respect de la loi »