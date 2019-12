Grève: rassemblement devant le collège de Calvi

9 heures ce matin, alors que très peu d'élèves (un peu plus d'une trentaine sur 500) sont rentrés en cours, les personnels grévistes du Collège Dr Jean-Félix-Orabona de Calvi se sont rassemblés devant les grilles de l'établissement sur lesquelles deux banderoles étaient accrochées.

Ils étaient rejoints par des cheminots des Chemins de Fer de la Corse, solidaires du mouvement.

Par cette mobilisation et ce rassemblement, les personnels grévistes entendaient: " protester contre le démantèlement du système de retraite par répartition et le projet de retraite à points concocté par le Président de la République,Emmanuel Macron et son gouvernement.

L'esprit d'équité et de solidarité contenu dans un modèle social que bien des populations envient à la France depuis des décennies est gravement menacé. Nous voulons en défendre la valeur et le bien fondé."