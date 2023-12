Grève à la CAPA : le STC décide de poursuivre la mobilisation

La réunion, prévue en début d'après-midi dans les locaux de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, a tourné court. Comme l'explique Ange-Marie Bianchini, secrétaire national du STC : "Il n'y a aucune avancée concernant notre demande d'attribution de la prime de pouvoir d'achat. L'administration campe sur sa position. On nous dit qu'il est impossible de prendre une décision en l'état. Stéphane Sbraggia, le président de la CAPA étant souffrant, nous avons été reçus par Emmanuel Armand, le DGS. Nous souhaitons rencontrer le Président dès que cela sera possible. En attendant, nous avons décidé en assemblée générale de reconduire le mouvement de grève demain matin". Les personnels STC seront donc une nouvelle fois devant les locaux demain matin dans l'attente d'une prise de décision.



Tôt ce matin : klaxons, drapeaux, camions : les personnels en grève de la section STC de la CAPA se sont fait entendre en arrivant ce matin bruyamment devant les locaux situés, Espace Alban à Ajaccio. Comme l’expliquait le secrétaire national STC de la fonction publique territoriale : « Aujourd’hui, nous sommes en conflit par rapport une plateforme revendicative de plusieurs points et notamment concernant l’attribution de la prime de pouvoir d’achat. Nous avions envoyé il y a quelques mois un courrier concernant ses modalités au sein de la CAPA. Ce courrier est resté sans réponse. Il n’y a pas eu, non plus, de réponse concernant nos autres revendications, et notamment l’instauration d’un véritable dialogue social, d’où ce mouvement de grève aujourd’hui. »



Une prime de 300 à 800 euros

Le ministre de la transformation et de la Fonction publique Stanislas Guerini avait annoncé, à l’occasion de la conférence salariale du 12 juin 2023, la création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle. Cette prime, d’un montant de 300 à 800 euros, pouvait être versée à compter d’octobre à tous les agents de l'État et de la fonction publique hospitalière percevant en moyenne moins de 3250 euros bruts. « L’État a sorti en octobre un décret applicable concernant cette prime, également, en faveur des fonctionnaires territoriaux, qui laissent la possibilité aux organismes délibérants de l’attribuer ou non. Nous aimerions savoir ce que souhaite faire la CAPA. Il faut savoir qu’il est également possible de la verser en plusieurs fois en l’étalant jusqu’à juin 2024 ». L’attribution de cette prime qui représenterait un coût de 150 000 euros pour la CAPA serait en cours d’étude au sein de l’instance du Pays Ajaccien.