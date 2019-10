Global Earth Keeper : operation dépollution à Furiani

En partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse qui réalisera des photos et vidéos avant et après l’intervention, Global Earth Keeper organise une dépollution du chemin de fer en face du stade de Furiani, au départ du passage à niveau (entrée de la Marana) jusqu'au pont rejoignant le parcours de santé. « Deux personnes de leur service encadreront la dépollution pour nous avertir de toute arrivée de train. Des mesures de sécurité seront expliquées et devront être respectées pour la sécurité de chacun. Le port d'un gilet jaune est obligatoire pour chaque bénévole. »



Corsican Blue Project, Mare Vivu mission CorSeaCare et Zeru Frazu seront de la partie pour nous aider lors de cette dépollution.



Un camion fourni par la mairie de Furiani est prévu pour transporter les déchets en déchetterie. Des sacs poubelles noires et jaunes seront fournis afin de faire au mieux le tri des matières recyclables.



Les mégots seront récoltés à part dans des bouteilles d'eau vides afin de les comptabiliser et seront récupérés par la société Gumego.







« En tant qu'association environnementale, nous souhaitons montrer notre engagement mais surtout rappeler aux habitants de chaque commune, la menace bien réelle de la pollution et l'importante augmentation des décharges sauvages sur notre île par la réalisation de dépollutions mensuelles. »