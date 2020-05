Gilles Simeoni : « Notre stratégie de sortie du confinement est hardie, mais c’est la seule possible »

- Autre sujet brûlant : le retour à l’école le 11 mai. Votre position diverge de celle du président de l’Assemblée de Corse qui exige un report à septembre. Pourquoi ?

- Il faut être clair. Premièrement, il y a une évidence : la communauté scientifique dans son ensemble et le Comité scientifique corse préconisent de reporter la rentrée généralisée à septembre pour les collèges et lycées, et une rentrée d’observation décalée au 2 juin pour les maternelles-primaires. De la même façon qu’une rentrée généralisée en juin est impossible, fermer toutes les écoles et établissements, renvoyer purement et simplement la reprise des cours en septembre, est inenvisageable. Pour deux raisons essentielles. La première est que l’on ne peut pas couper pendant six mois, sans dommages majeurs, le lien entre les enfants, surtout les plus fragiles, et l’école. La seconde est que si on ne profite pas du mois de juin, voire des quelques semaines suivantes, pour organiser en situation une rentrée avec des gestes barrières, la mise œuvre des procédures, la formation des enfants et des enseignants à ces gestes, on risque de se retrouver en septembre dans une désorganisation totale. D’autant que l’épidémie pourrait bien ne pas être éradiquée et que d’autres virus saisonniers habituels comme la grippe, le rhume… pourraient compliquer l’équation. Cela risquerait de conduire - et le Comité scientifique a beaucoup insisté là-dessus – à une nouvelle paralysie du système.



- Vous énoncez une double impossibilité : impossibilité de faire une rentrée généralisée, et impossibilité d’attendre septembre. N’est-ce pas une impasse ?

- Non ! Il faut trouver un chemin intermédiaire. Aujourd’hui, les parents et les enseignants sont légitimement inquiets. Quelle est la situation secteur par secteur ? Je rappelle que la rentrée dans le primaire reste de la compétence des maires. J’ai recueilli l’avis d’environ 100 maires. Environ 30 ont décidé d’ouvrir les écoles en toute ou partie. Je respecte leur décision et je leur dis que nous mettrons à leur disposition des transports sécurisés au plan sanitaire. Comme je comprends et je soutiens les 70 autres qui ne veulent pas ouvrir parce qu’ils craignent la diffusion du virus et qui n’ont pas les moyens matériels ou humains d’appliquer les protocoles édictés par l’Etat. Concernant les lycées et collèges qui sont de ma compétence, je ne les ouvrirai pas le 11 mai, et je dis que la reprise normale des cours aura lieu en septembre. Pour autant, je propose que le Rectorat, la Collectivité de Corse, les responsables d’établissements, les professeurs et les parents d’élèves se mettent rapidement autour de la table pour que nous réfléchissions aux moyens de renforcer l’offre éducative pour les jeunes qui décrochent ou qui sont en danger, d’organiser au mieux les examens et les concours, de répondre à la demande des parents qui veulent remettre leurs enfants en classe… et surtout de préparer ensemble la rentrée de septembre.



Propos recueillis par Nicole MARI.