«Gilets jaunes : La révolte des oubliés», dernier ouvrage de PierrePoggioli

Leurs mobilisations ont connu des hauts et des bas, mais leur détermination n’a jamais été entamée, et ils ont continué, contre vents et marées à contester et revendiquer une autre société plus juste et un monde meilleur pour eux et leurs enfants, et ce jusqu’à la crise du Coronavirus

C’est leur histoire/saga que cet ouvrage retrace, avec nombre de détails sur leurs différentes manifestations, actions rassemblements en tout genre un peu partout en France.. Leur histoire incarne la dernière grande révolte populaire de la France contemporaine, et l’Histoire, au même titre que les événements de mai 68.. retiendra leur aventure/épopée. Auront-ils réussi ou échoué dans leur volonté de changer les choses.. l’avenir seul le dira.

Mais même s’ils n’ont pas obtenu les solutions à leurs problèmes, ces questions qu’ils ont soulevées sont celles que se pose la majorité de la population aujourd’hui, confrontée à un «monde autre, un monde moderne». Ce nouveau monde laissant malheureusement de plus en plus de gens à la marge et sans perspectives autres que le désespoir et la déshérence pour eux et leurs enfants, un monde nouveau qu'ils refusent et qu’une minorité/élite/nantie aux commandes veut imposer à marche forcée, aspirant eux à un monde «autre», un monde meilleur.



