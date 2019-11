Ghisonaccia : une opération de sensibilisation au don du sang à l'école primaire

C'est plein d'enthousiasme et de curiosité que les jeunes élèves des classes CM1/CM2 de l'école élémentaire de Ghisonaccia ont assisté récemment à l'animation sur le don de sang mis en place par Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale.



Deux bénévoles, Martina Bartoli et Jacques Sculteur vice-présidente et président de l'ADSBPO ont présenté aux élèves à quoi sert le sang, l'importance du don et les missions de l'EFS (Établissement Français du Sang). "Ma maman elle a déjà donné son sang, » explique un élève du premier rang .



"Moi je donnerai aussi mon sang quand je serai grande". affirme sa petite voisine







« Un grand Merci à M. Joseph Perfettini, le Directeur de l’école et à toute son équipe pédagogique qui nous ont ouvert les portes de l'établissement . » souligne Jacques Sculteur.







Il n’existe à ce jour aucun traitement ni médicament de synthèse qui soit en mesure de remplacer le sang ainsi que les produits issus du sang. C’est pourquoi les dons de sang restent indispensables pour pouvoir couvrir les besoins.