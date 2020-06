Ghisonaccia : un incendie dans la forêt de Pinia

C.-V. M le Mardi 9 Juin 2020 à 21:28

Un incendie a éclaté vers 18h30 dans la forêt de Pinia sur le territoire de la commune de Ghisonaccia. Deux véhicules des centres de secours de Ghisonaccia et d'Aleria se sont aussitôt rendus sur le foyer. Vers 21 heures le service d'incendie et de secours de Haute-Corse faisait état d'un bilan de 2 000 m2 détruits et l'incendie n'était pas particulièrement virulent.

