Ghisonaccia : 4 blessés dans un accident de la circulation

La rédaction le Lundi 21 Février 2022 à 21:28

Un accident de la circulation est survenu ce lundi 21 février à 16h15 à Vadina, sur le territoire de la commune de Ghisonaccia. L'accident, dans lequel sont impliqués 3 véhicules, a fait 4 blessés : un homme de75 ans qui souffrait d'un traumatisme thoracique, un enfant de 8 ans qui a été légèrement blessé, un homme de 44 ans victime lui aussi d'un traumatisme thoracique et un homme de 29 ans se plaignant de douleurs au dos et aux vertèbres cervicales. Ils ont tous été pris en charge par les pompiers de Ghisonaccia et transportés au centre hospitalier de Bastia.