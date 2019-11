GFCA : des regrets face au leader (1-3)

Brillants vainqueurs avec la manière, mardi dernier face à Toulouse, les Ajacciens voulaient récidiver ce samedi face à Rennes leader du championnat.Au terme d'un très bon match, les hommes de Fred Ferrandez sont passés tout près d'un bel exploit. L'expérience des cadres bretons a sans doute fait la différence.Ce sont d'ailleurs les Bretons qui ouvrent les hostilités au cours d'une première manche dominée dans son ensemble.Les hommes de Matisajevic feront la course en tête et malgré une bonne réaction ajaccienne, enlèvent logiquement le premier acte en moins d'une demi-heure (20-25).En difficulté à la réception, le GFCA parvient, sous l'impulsion d'un très bon Trhutchev, meilleur marqueur du match (34 points), à corriger le tir. La rencontre s'équilibre et le Gaz, pourtant mal embarqué (6-10) hausse son niveau de jeu et vire en tête au money-time (20-19). La suite est un véritable mano à mano. Les deux équipes se répondent mais le Gaz a deux coups d'avance (22-20, 23-21), ils remet les pendules à l'heure et vient de démontrer qu'il pouvait faire vaciller le leader. (25-21).Le troisième acte va du reste, le confirmer jusqu'au money-time.Le débat est plus serré (8-8...11-11) avant que Miseikis ne fasse parler la poudre. Et le GFCA prend une option (16-13). Bizarrement, il retombe dans ses travers, perd pied en réception et le money-time est insoutenable (22-22, 23-23, 24-24, 25-25...). Le Gaz laisse même filer une balle de set avant de plier (26-28).Les Bretons vont penser avoir fait le plus dur. Mais le GFCA redouble d'efforts afin de recoller au score. Toujours aussi équilibré, le match va se jouer à la mi-parcours du quatrième acte. Les Gaziers mènent de nouveau (13-9...15-12) avant de voir l'adversaire recoller pour un nouveau money-time très disputé (20-20, 22-22...).Mais les Bretons enfoncent le clou au bon moment et s'imposent en deux heures (22-25).Dur pour le Gaz qui méritait mieux mais qui a pêché à des moments importants de la partie. Une leçon à retenir...

GFCA

6 aces, 5 contres, 51 attaques gagnantes, 28 fautes directes dont 13 au service.

Six de départ : Jaumel (2), Radic (9), Milivojevic (2), Ben Tara (3), Bruckert (2), Truhtchev (34). Libero : Kroiss. Puis : Miseikis (17), Lomba (3), Roatta. Entraîneur : Frédéric Fernandez



Rennes

7 aces, 10 contres, 54 attaques gagnantes, 31 fautes directes dont 17 au service.

Le six de départ : Portes Veloso (2), Tuitoga (8), Baranek (18), Araujo (16), Dos Santos (15), Delgado (7). Libero : Santucci.



Puis : Toledo (4), Chauvin. Entraîneur : Nikola Matijasevic