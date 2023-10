Futur téléporté d’Ajaccio : ​la CAPA donne son feu vert

« La question des mobilités sur notre territoire est devenue un enjeu prioritaire. Il y a des choix à assumer. Nous nous devons de proposer plusieurs solutions afin de pallier à tous les problèmes de déplacements urbains que nous pouvons connaître dans le Pays Ajaccien ». Stéphane Sbraggia, le président de la CAPA, a tenu à expliquer, une nouvelle fois, sa position concernant le choix du futur téléporté d’Ajaccio, tenant compte des réticences ou défiances exprimées depuis la mise en lumière de ce projet hors norme. « Ajaccio est un territoire qui connaît un développement exponentiel notamment dans sa partie nord avec une urbanisation pas toujours maîtrisée par la puissance publique. Je rappellerais que ce téléphérique ne vient se substituer à aucun autre moyen de transport. C’est un outil de mobilité qui s’ajoute à un panel que nous voulons de plus en plus large comme les transports en commun, les vélos, le covoiturage. Ce téléphérique est un équipement qui vise à relier un ensemble urbain. Ce projet n'est que le début d’un maillage urbain à repenser. Nous avons 40 000 passages de voiture chaque jour en entrée de ville du côté de Saint-Joseph. Évidemment, le téléporté ne résoudra pas tous les problèmes d’un coup de baguette magique, mais ajouté à d’autres moyens de mobilité, il pourra absorber un petit pourcentage de ce flux comme les autres initiatives que nous mettons en place pour essayer de fluidifier ce trafic. C’est une pièce du puzzle ».



Des réserves qui vont être levées, des études lancées notamment pour la création d’une voie de bus du centre-ville à Saint-Joseph

Pour rappel, la préfecture a publié, le 5 septembre dernier, le rapport d'enquête publique relative au futur téléporté à Ajaccio, ainsi que les conclusions motivées du commissaire-enquêteur.

Le chargé de l'enquête a tiré les enseignements des contributions de la population (près de 5 000 avis recueillis) et a passé en revue les aspects du projet. Au vu de ces éléments, l'enquêteur Gérard Perfettini a décidé d'émettre un avis favorable aux trois volets de la procédure : la déclaration d'utilité publique qui doit être délivrée par la préfecture et sans laquelle il ne peut être procédé aux expropriations nécessaires, l'enquête parcellaire qui détermine la cessibilité des terrains concernés et la mise en compatibilité du PLU avec le projet.



L’enquêteur avait d’autre part émis deux réserves avec d’abord la recommandation de réaliser une piste cyclable et la mise en service d’un bus en site propre depuis le centre-ville jusqu’à Saint-Joseph. La 2e réserve concerne la capacité du parking prévu à proximité de la gare Saint-Joseph qui doit être porté à 500 places. Des réserves que la présidence de la CAPA souhaite prendre en compte et lever à la faveur de la délibération votée jeudi en ce sens, sans surprise à la majorité : « Ces réserves vont dans le sens de la politique globale d’aménagement que nous proposons. On nous dit que le parking n’est pas suffisant, donc cela sous-entend que ce moyen de transport pourrait encore plus être utilisé qu’on ne veut bien le penser et concernant la 2e réserve de la voie de bus, c’est exactement ce que nous souhaitons faire ».



Un projet qui a vu son coût augmenter du fait de l’inflation depuis les premières études de marché qui devrait passer les 45 millions d’euros financés à 70% par le Plan de financement spécifique et exceptionnel mis en place par l’État (PTIC) et dédié à des projets structurants et innovants. Après la délibération votée jeudi et transmise dans la foulée à la Préfecture, une première enveloppe de 8 millions d’euros, sous la forme d'un avenant financier, devrait être débloquée avant la fin de l’année.