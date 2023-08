Futsal : L’ACA (D1) prêt à combattre

« Nous avons un groupe de qualité et j’ai totalement confiance en eux. Le Futsal se joue sur des détails et nous allons à Nantes pour y faire un bon résultat » annonce d’emblée Ricardo De Souza, l’ancien entraîneur du club de Neuhof Futsal à Strasbourg. Formé en Espagne, mais fort d’une expérience qui l’a amené à aller jusqu’en chine, le nouvel entraîneur ajaccien a également eu les rênes de Paris Acasa, un des clubs les plus renommés de France. « On va travailler pour chercher le meilleur de ce groupe. Il nous faut de la confiance. Nous avons une bonne base de travail avec le même effectif que l’année dernière avec quelques renforts. C’est un groupe jeune qui ne peut que progresser » se réjouit Ricardo, avec son accent brésilien, qui sent bon les plages de Rio de Janeiro.



Un budget de 500 000 euros

Avec un budget de 500 000 €, les dirigeants ajacciens n’ont pas pu faire de folies sur le mercato estival, mais ont eu la possibilité de garder l’ensemble des joueurs qui ont réussi une magnifique saison 2022/2023, terminant seconde de la poule B de D2, derrière le GOAL FC. Mais, la relégation de Lille pour raisons financières avait finalement ouvert la voie de l’élite à la section futsal de l’AC Ajaccio.



Hormis son coach carioca, les Ajacciens ont reçu deux renforts de poids avec les arrivées de Kennan Fricheteau (international français de moins de 19 ans) et Elias Essaghir Ghazi, un jeune espagnol qui évoluait en Italie, en attendant deux nouvelles recrues dans les jours à venir. Adrien de Pietro, devenu coach adjoint, s’attend à une saison difficile, mais veut y croire : « Nous avons eu une préparation assez courte et l’équipe n’est pas encore à 100%. Mais, nous sommes motivés pour faire un bon résultat à Nantes. La priorité était de prolonger tout le monde. Avec les deux recrues déjà là, nous avons bien renforcé l’équipe. Il faudra prendre du plaisir tout en donnant le maximum pour décrocher le maintien, qui reste l’objectif du club ».



Les Acéistes n’auront pas le temps de tergiverser, car le calendrier leur a mis en travers de leurs trois premiers matchs, trois des cadors du championnat avec un déplacement à Nantes, samedi avant la réception de Laval le 9 septembre et un autre déplacement face à Paris Acasa le 23 septembre. Fort d’un engouement important dans la cité impériale, l’ACA pourra compter sur ses nombreux supporters dans son antre du Palatinu pour espérer créer la surprise dans ce championnat relevé où le club ajaccien fera figure de petit poucet. Mais il en a maintenant l’habitude.