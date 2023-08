Futsal : C'est l'heure de la reprise à Bastia Agglomération (D2)

Avec une cinquantaine de licenciés le Bastia Agglo Futsal est un des clubs phares de l’île. Le club présidé par Juliette Battestini depuis 2019 a bien travaillé durant ces mois d’été après une saison dernière compliquée. « Nous étions dans une poule très relevée et il est vrai que la saison a été compliquée notamment avec l’arrivée tardive d’un entraineur et de nouveaux joueurs » explique J. Battestini. « Cette année on va rester dans la continuité avec notre coach Paolo Fernandes et l’arrivée de nouveaux ». Sont venus rejoindre le groupe :José Colomera, un jeune joueur espagnol, gaucher, qui évoluait la saison dernière dans la très relevée D2 espagnole. Autre recrue, Marc Argibay, formé en Espagne à l’Industrias Santa Coloma, il a été champion de Série B en Italie la saison dernière, en inscrivant 30 buts en 18 matchs. 3ème recrue, locale cette fois : Adrien Lucchesi (Furiani). « L’entraineur souhaitait une ossature de joueurs insulaires avec des joueurs d’expérience. Aussi l’équipe comprendra-t-elle 50% de joueurs locaux, l’autre moitié étant constituée de brésiliens, portugais ou espagnols » ajoute la présidente qui souligne que le club est très sollicité par les joueurs étrangers, « En raison d’une bonne réputation mais aussi du cadre de vie ».





De nouveaux partenaires et sponsors

Durant cette intersaison, le club a travaillé aussi son secteur administratif. « Tout en souhaitant conserver notre côté club familial, on a ouvert celui-ci à d’autres personnes. Des gens qui connaissent bien le monde du ballon rond et qui nous ont rejoints pour renforcer la structure dirigeante. Chacun d’eux aura des tâches bien distinctes pour avoir une ossature administrative plus forte, plus structurée ». La présidente souligne l’arrivée de trois nouveaux dirigeants, Paul Tieri, Louis Colombani et Ange Baccarelli. « Ils rejoignent le bureau exécutif et travailleront de manière active au développement de notre club et à sa réussite sportive ». Nouveau siège social aussi, établi désormais au Café Napoléon qui a pignon sur rue, place Saint Nicolas. Et puis c’était une des priorités des dirigeants lors de cette inter-saison, la création d’équipes jeunes U14 et U16 pour la saison à venir avec Anthony Pasqualini au coaching. Sitôt la reprise des entrainements effectuée, la présidente Juliette Battestini a annoncé la couleur : « Notre club se veut aussi ambitieux et notre idée est d’être dans les 3 premiers à la trêve. Sur le papier on a une équipe qui peut prétendre à ça et même si on a le plus petit budget de cette D2. Un budget qui tourne autour de 135 000 € mais qui peut être revu à la hausse. Notre premier match donnera le ton de la saison car nous accueillerons Cœur de Sambre, un club des Hauts de France, favori de la poule. Notre équipe est homogène et n’a pas été chamboulée à l’intersaison. Il y a une bonne osmose entre les joueurs. En fonction de notre classement à la trêve on pourra alors se renforcer pour la deuxième partie du championnat. » Comme il l’avait souhaité le club corse jouera dans la poule A. « On a souhaité intégrer ce groupe car on connait déjà la plupart des clubs ». Reprise du championnat le samedi 23 septembre à 16 heures à Pepito-Ferretti contre Cœur de Sambre.