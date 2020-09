Furiani : un élève positif au Covid-19 à l'école Principellu

Le directeur académique des services de l'Education Nationale de Haute-Corse confirme l’information. Un cas de Covid-19 a bien été détecté dans une classe de l'école primaire U Principellu di Furiani "ce qui a entrainé la mise en quatorzaine de ses camarades de classe et son enseignant sur préconisation de l'ARS" affirme , Christian Mendivé. Une procédure qui suit le protocole établi par l'Education nationale et qui commence par l’enquête « contact tracing » de l’ARS qui a déterminé la liste des contacts à risque.



Conformément aux procédures sanitaires en vigueur et d'après les résultats de l'enquête de l'Agence Régionale de Santé de Corse, seulement les camarades de classe et leur professeur, qui ont été en contact avec la personne infectée, ont été placés en isolement et seront testés à partir de vendredi prochain, une semaine après le dernier contact eu avec le jeune élève qui lundi 7 septembre n'était pas à l'école.



L'établissement scolaire n’a pas été fermé car "l'enquête de l'ARS a confirmé qu'il s’agit d’un cas isolé" confirme Christian Mendivé directeur académique des services de l'Education Nationale de Haute-Corse. Pendant ce temps l'enseignement à distance sera mis en place pour cette classe.

