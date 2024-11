Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « Une belle performance collective »

Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio)

« On ne savait pas trop ce que cela allait donner avec l’absence de notre passeur principal (NDLR : Renaudau). On a lancé dans le bain, un jeune passeur de 19 ans dans le Palatinu avec beaucoup de pression, et il a répondu présent. Face à une belle équipe de Royan, efficace au bloc, il fallait trouver des failles. Il a été très patient, très posé et il a été aidé par ses partenaires et au final on réalise une très belle performance collective. Avant les play-offs, il faut regarder les secteurs de jeu où nous sommes encore perfectibles, notamment en bloc défense. On peut encore faire mieux dans les relations passe-attaquants. Ce qui est intéressant c’est de remporter une 4e victoire en ayant encore une marge de progression importante ».



Gregory Alleix (Royan)

« Ajaccio a fait une entame de match quasi-parfaite, où on prend un 6-0, ce qui a donné le ton à la rencontre. Ils ont mis une grosse pression sur le service block. Leur jeune passeur a fait son match, il a permis de mettre en place un jeu rapide. On n’a pas su être propre sur les ailes. On a été défaillant sur le secteur offensif où on a su produire ce que l’on souhaitait. On peut regretter de ne pas avoir jouer à notre niveau mais ce soir l’adversaire était plus fort, il n’y a rien à dire là-dessus ».