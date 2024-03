Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : "Que ce fut difficile !"

La réaction des entraîneurs :



​Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : "Mission accomplie, mais que cela fut difficile. On a eu du mal à rentrer dans ce match avec beaucoup de fautes et d'approximations techniques ce soir. Les joueurs ont été en dessous de leur niveau, c'est aussi cela la beauté des play-offs. Quand vous jouez contre une équipe outsider face à une équipe qui veut aller au bout, forcément cela donne un match compliqué. Dimanche, je m'attends au même type de match, il faudra faire moins d'approximations. On a un jour pour recadrer tactiquement certaines choses".



Christophe Charroux (Martigues) : "C'est dommage de ne pas avoir profité de la crispation de cette équipe ajaccienne. La pression était de leur côté et cela s'est ressenti pendant la rencontre. On n’a pas su appuyer dans le 3e set pour avoir la maîtrise du jeu. On a laissé échapper ce 3e set en étant moins efficaces en attaque sur la fin de rencontre. Après, ils ont retrouvé leur niveau et on sait que c'est difficile surtout chez eux. Ils sont largement favoris, mais on est contents de notre match et on s'est fait plaisir".