Frédéric Ferrandez (GFCA Volley): « On savait que cela allait être un combat difficile »

Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio)

« C’est une équipe qu’on redoutait particulièrement et nous n’avons pas été surpris de leur niveau. Cela a été difficile tout le match. On a réussi à gagner des points à des moments importants qui nous ont permis de remporter ce match. On a eu énormément de difficultés à les bouger. On savait que cela allait être un combat difficile. Il a fallu poser un peu plus notre jeu et prendre des risques au service. On savait qu’à un moment donné cela allait payer et c’est ce qu’il s’est passé sur la fin. Le chemin est encore long, on est même préparés à aller à un éventuel 3e match mais on va tout faire pour enfoncer le clou là-bas. Bouallegue a fait la différence ce soir, il finit avec 22 points. C’est une entrée payante pour lui et pour nous ».



Christophe Charroux (Martigues)

« C’était un vrai match de demi-finale des play-offs avec un vrai combat. Nous avons bien résisté pendant longtemps mais malgré tout Ajaccio a été supérieur notamment sur le service-réception. Et puis, ils ont fait rentrer Bouallegue que nous n’attentions pas à ce niveau-là et qui nous a fait énormément de mal. Il a très bien joué et il a porté leur équipe jusqu’au bout. C’est lui qui a fait la différence ce soir. Après, Ajaccio a trouvé son rythme et cela a été plus compliqué pour nous. Venir gagner ici cette année relève de l’exploit, on le savait. Maintenant, on va livrer un autre combat car on ne voudra pas laisser un match comme cela chez nous devant notre public ».