François-Marie Marchetti réélu président de la communauté de communes Calvi-Balagne

Après les élections municipales est venu le temps des installations des différentes communautés de communes.

Pour celle de Calvi Balagne les 38 délégués, représentants les 14 communes de la Com Com de Calvi-Balagne, c'était ce mercredi 15 juillet.

Une réunion qui s'est déroulée au complexe Sportif où le directeur David Jeanpetit a tout fait pour respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur.

François-Marie Marchetti, président sortant souhaitait la bienvenue à tous, avant de laisser présider la séance au doyen et inviter le benjamin de séance Marie-Laurent Guerini à procéder à l'appel en sa qualité de secrétaire de séance.

Le coup d'envoi de ce véritable marathon sportif imposé aux délégués qui allaient devoir se lever à 12 reprises pour passer par l'isoloir et voter pour le président et les 11 vice-présidents.

Seul en lice pour la présidence, François Marchetti était élu avec 34 voix pour et 4 bulletins blancs.

Élu malgré tout avec une très très large majorité, François-Marie Marchetti prenait la parole pour remercier l'assemblée de la confiance renouvelée, perçue par l'intéressé avec beaucoup de fierté:

"La réussite est rarement l'affaire d'un seul homme, elle est plus certainement celle d'une équipe. J'attends de vous une totale implication quel que soit le poste occupé en gardant à l'esprit que nous sommes tous individuellement qu'un trente huitième du conseil communautaire, des pairs (...)

Je serais le président de tous sans aucune exclusive ni aucune exclusion. Je serai le partisan de toutes les idées et de toutes les bonnes volontés dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans la construction et non dans la politique stérile (...)

Et de poursuivre en faisant référence à Georges Clemenceau: " En politique on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables". Pour ma part , je m'inscrirai en faux contre cette idée si souvent répandue. Je suivrais les pas de mes prédécesseurs pour que cette Collectivité ne devienne pas une instance politique mais une Collectivité de projets au service de l'intérêt général.'



Continuité tout en apportant une vision et une touche personnelle

"Une forme de modernité traditionnelle ou de tradition progressiste, je vous laisse le choix des mots". François-Marie Marchetti concluait en rendant un hommage appuyé vers des collègues qui aujourd'hui nous ont quittés et d'autres qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat de Maire:

" Ma pensée va vers les Maires qui ne siègeront plus au conseil communautaire et qui ont contribué à écrire son histoire: Maurice Pariggi, Jacques Andreani, Rodolphe Santelli, Jacques Santelli, Pancrace Guglielmacci, Joseph Emmanuelli et plus particulièrement encore pour Etienne Marcelli et bien entendu mon 1er vice-président Jean Guglielmacci. Et même si ma pudeur me l'interdit souvent, je ne puis m'empêcher de songer aujourd'hui à une personne qui a fait ce que je suis".





François Croce (Lavatoghju) opposé à Ange Santini pour le poste de 3e vice-président

Le marathon pouvait se poursuivre avec cette fois l'élection des 11 vice-présidents comme convenu au préalable par l'assemblée.

Si dans l'ensemble cette élection des vice-présidents s'est déroulée normalement avec toutefois ces quelques votes nuls qui donnaient une petite politique un peu surprenante dans une assemblée qui jusque là n'était pas politisée, on notera que pour le poste de 3e vice-président convoité par le maire de Calvi Ange Santini, François Croce, nouveau maire de Lavatoghju décidait aussi de briguer ce poste.

Avant le vote, François Croce prenait la parole pour dire que sa candidature n'était pas contre l'homme mais tout simplement parce que sa commune n'avait jamais eu un poste de vice-président et que celui-ci comprenait la culture à laquelle il est très attaché.

Le résultat tombait sans réelle surprise. Ange Santini était élu 3e vice-président avec 28 voix pour contre 8 à son adversaire du jour François Croce et 1 bulletin nul, un bulletin blanc.



Le soutien sans faille de la majorité de Calvi à François-Marie Marchetti

Ange Santini réagissait à cette élection mais aussi et surtout à cette candidature de François Croce: " Il fallait qu'une élection de ce type soit à un moment donné le théâtre d'une candidature multiple sur un poste. Le choix de la vice-présidence qui me revient, non pas la culture qui n'est pas comme vous le savez une compétence de la communauté de communes a suscité une candidature dont vous connaissez le score. Je rappelle tout de même que la commune de Calvi est la commune phare de la communauté de communes.

A aucun moment notre commune n'a pu jouer l'hégémonie sur les autres communes . et je confirme naturellement qu'au delà de la candidature compte tenu du score qui peut être surprenant, la Ville de Calvi et sa majorité continueront non seulement de soutenir la présidence mais de voter pour les autres vice-présidents suivants. On pourrait se poser des questions.

Notre communauté de communes n'a jamais été politisée quel que soit le président, et je remercie notre président actuel d'avoir continué sur cette voie là. Donc, nous allons choisir la voie de la sagesse, la voie de la raison et nous allons continuer de soutenir avec nos 14 voix les autres vice-présidents contrairement à certains qui se sont peut-être égarés.

Soyez persuadés mes chers amis que nous continuerons comme par le passé à soutenir l'action de la communauté de communes , sans hégémonie aucune et que nous sommes derrière le président François Marchetti qui a fait un travail remarquable depuis qu'il a accédé à ses fonctions et qui continuera pendant 6 ans de le faire avec notre soutien sans faille.".



Cette mise au point d'Ange Santini ne laisse aucun doute sur le poids de Calvi au sein même de cette com com et sur le soutien sans faille de sa majorité municipale.

La séance se poursuivait avec la mise en place des commissions et l'élection de leurs représentants.







Les 11 vice-présidents:



1 - Didier Bicchieray (Calvi) 36 voix, 2 blancs

2 - David Calassa (Aregno) 37 voix 1 blanc)

3 -Ange Santini (Calvi) 28 voix, contre 8 à François Croce, 1 nul, 1 blanc

4 - Jean Paolini (Lumio) 37 voix, 1 blanc

5 - Jean-Marie Seité (Galeria) 36 voix 2 blancs

6 - Jacques Santelli (Zilia) 38 voix

7 - Dominique Andreani (Cateri) 37 voix, 1 blanc

8 - François Rossi ( Algajola) 36 voix 2 blancs

9 - Marie Laurent Guerini (Calvi) 35 voix, 3 blancs

10 - Roxane Barthélèmy Sant'Antonino) 37 voix 1 blanc

11- Pierre Guidoni (Calenzana) 37 voix 1 blanc