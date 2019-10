François Foulon remporte le 19e Tour de Corse Historique

Après cinq jours de course, où de multiples changements de leaders ont eu lieu, la victoire finale est revenue à François Foulon sur la Ford Escort qui s'est imposé avec une seconde d'avance sur Christophe Casanova (BMW M3).

Les Porsche de Christian Kelders et de Louis Antonini terminent respectivement troisième et quatrième. L'ultime place de ce top cinq en VHC est occupée par Patrick Deblauwe, également, sur Porsche. Une ultime journée au cours de laquelle, le leader Pierre Vivier a été contraint à l'abandon à la suite d'une sortie de route dans la dernière spéciale de Bavella où l'auto a pris feu.

En VHRS, Pascal Arnould, Jean-Pierre Verneuil et Bernard Figuière dans les moyennes haute, basse et intermédiaire, figurent, aussi, au palmarès de ce 19e Tour de Corse.

Les classements

VHC

- Col de Bellevalle - Albitreccia: 1. Vivier-Camilli (Renault 5 Turbo) 18'39'', 2. Foulon-Mattei (Escort MK2) 19'13'', 3. Casanova-Delleaux (M3) 19'22''..

- Croce - Zirubia: 1. Vivier-Camilli (Renault 5 Turbo) 18'16'', 2. Deblauwe-Lemaire (Porsche 911) 18'27'', 3. Foulon-Mattei (Escort MK2) 18'28''.

- Bavella - Kamiesch: 1. Deblauwe-Lemaire (Porsche 911) 18'38'', 2. Casanova-Delleaux (M3) 18'42, 3. Antonini-Dini (Porsche 911) 19'07''





Classement général: 1. Foulon-Mattei (Escort MK2) 4h06'35, 2. Casanova-Delleaux (M3) 4h06'36, 3. Kelders-Chiappe (Porsche 911) 4h08'14, 4. Antonini-Dini (Porsche 911) 4h11'26, 5. Deblauwe-Lemaire (Porsche 911) 4h11'43, 6. Royere-Fleury (Escort RS 1800) 4h14'21, 7. Favaro-Malfoy (Lotus Elan) 4h14'44, 8. Penlae-Penlae (Escort MK1) 4h16'47, 9. Doyen-Guy (Porsche 911) 4h17'16, 10. Pietri-Pietri (Escort MK2) 4h19'22



VHRS

- Moyenne haute: 1. Arnould-Pepin (Lancia Delta), 2. Besnier-Besnier (Golf GTI), 3. Madere-Carrière (Peugeot 504 V6).

- Moyenne inter: 1. Figuière-Godin (Porsche 911), 2. Schon-Giammarino (Porsche 911), 3. Deklerck-Laporte (Porsche 911)

- Moyenne basse: 1. Verneuil-Scudier (R5 Alpine), 2. Chabas-Arribert-Narces (Peugeot 205 GTI), 3. Ripoche-Van Hecke - Van Hecke (Autobianchi A112 Abarth)