François Croce élu maire de Lavatoggio fixe le cap de la mandature

Respect des règles sanitaires oblige, c'est dans la grande salle du bâtiment communal de la Confrérie que s'est déroulée, samedi à 14 h 30, sous la présidence du maire sortant, Rodolphe Santelli, la réunion d'installation du conseil municipal de Lavatoggio élu le 15 mars dernier. Après avoir chaleureusement remercié celles et ceux qui, à ses côtés, ont œuvré à l'accomplissement de ses six mandatures et la population pour sa confiance sans cesse renouvelée, Rodolphe Santelli, qui avait fait le choix de ne pas se représenter, a assuré la nouvelle équipe de son total soutien, formant pour elle des vœux de réussite au service de la commune.Puis, Jean-Baptiste Suzzoni, doyen d'âge, soulignant combien Rodolphe Santelli "archétype de l'élu rural et de terrain s'était impliqué pour inscrire dans le sol de son village les multiples réalisations de progrès qui en façonnèrent l'image d'aujourd'hui, a annoncé, qu'après avoir été le plus jeune maire de France en 1983, Rodolphe Santelli serait demain le premier maire honoraire de Lavatoghju, avec un record de 37 années de longévité jamais égalé dans l'histoire de la commune". Juste avant de présider à l'élection du nouveau maire, le doyen d'âge brossant le portrait du militant culturel Francescu Croce dira "qu'à l'iniziu c'era a voce" chez celui qui fut l'une des grandes voix du groupe A Filetta et demeure le premier prieur du riacquistu de la confrérie de son village avec un merveilleux chœur d'hommes dont il est l'âme…" Il rappelera aussi, "qu'élu conseiller municipal en 1995, deuxième adjoint en 2001 et premier adjoint délégué à l'urbanisme et au patrimoine en 2014, il était tout indiqué pour assurer la relève..."Elu sans surprise "au scrutin secret" et proclamé maire, François Croce, ceint de l'écharpe tricolore du premier magistrat, présidait la suite des opérations. Etaient élus : Jean-Baptiste Suzzoni, premier adjoint délégué aux finances et à l'intercommunalité; Valérie Gutierrez, deuxième adjointe déléguée à l'urbanisme, à la culture et au patrimoine.Conseillers municipaux dans l'ordre du tableau : Marilou Prudenti, Paolina De Larossat, Joêl Cesari, Pierre-Ange Antonini, Michel Blanc, Lambert Santelli, Gérard Prudenti, Gilles Ricordel.Longuement, sous les applaudissements de la salle, Francescu Croce exprimait son émotion : "Mes premières pensées, dit-il, vont d’abord à ma famille…mon épouse Lucette a mo figliola Leria dont j’ai toujours eu le soutien (…), à a mo cara mamma, e mo surelle, u mo fratellu, à tous ceux qui me sont chers, et bien entendu à tous ceux qui ne sont plus là, mais qui sont imprégnés dans mon cœur (…)" Et, après s'être adressé à chacun(e) des "sortants" et des "entrants", il se tournait vers son prédécesseur en ces termes : "Rodolfu … tout une histoire… tamanta strada… Je t’ai rejoint en tant que simple conseiller en 1995, et puis tu m’as proposé la place de 2eme adjoint pour la mandature suivante 2001 /2008, et enfin tu m’as demandé d’être premier adjoint pour cette mandature 2014 / 2020 qui vient de se terminer.De ces 19 années où nous avons travaillé ensemble j’ai pu découvrir, et apprendre tes défauts, mais aussi apprécier tes qualités : ton exemplarité, ton dévouement et ta gentillesse, rien que pour cela car’amicu on ne peut pas ne pas t’aimer (...)"37 anni di vita à u serviziu di u nostu paese i nostri paisani è cumpaisani, 37 anni di dubbitu, di pacienza, di cumbattu, per discioglie, accuncià, battisce l’avvene, stonde disficiule, ma dinù stonde felice, un ringraziu tamantu à tè o Zozo per u t’impegnu appassiunatu per sempre avè purtatu è innalzatu più chè mai è sin’à l’ultimu u to paese u nostru paese in’ssu chjassu apartu di u terzu millenariu."Ce n’est pas un hasard si je suis ici aujourd’hui, je m’y suis préparé je sais que la tache ne sera pas toujours facile (...) Cette liste recomposée à 30% s’inscrit dans la continuité, ces femmes et ces hommes d’horizons politiques différents ont un seul objectif : u bè di u paese è di i so paisani."Adepte du bilinguisme, alternant l'expression dans les deux langues, Francescu Croce déclamait "l'amore di u so paese" et sa foi dans ses potentialités (tourisme, artisanat...)A l'adresse de la population, il dira encore : "En 2014, on a mis en place une démocratie participative par le biais de réunions publiques ou la parole vous est donnée, nous voulons renforcer ce lien entre élus et citoyens en mettant en place des commissions extra-municipales afin de vous associer aux projets et à la vie de la commune.Fixant le cap de la mandature dans une continuité de concorde, il enchaîne :" Les projets vous les connaissez ils sont dans notre programme... De grands projets nous attendent : la toiture et les façades de l’Eglise, l’acquisition foncière, la traversée du village et d'autres encore (...)""(...) Fieru d’esse Lavatughjincu", lançant un appel "à la coopération et au soutien de tous", Francescu Croce conclut :" Allora per u stintu, per l’amore di u nostru paese, per l’avvene di i nostri figlioli è figliulini, più chè mai inseme per Lavatoghju".Au cours de cette première séance, les conseillers municipaux ont aussi signé la charte de l'élu, délibéré pour solliciter du préfet que soit conféré l'honorariat à Rodolphe Santelli, désigné leurs délégués aux différents syndicats et formé la commission d'adjudication.