Football : première sortie réussie pour l’ASB92 à Meknes

Pour cette première sortie officielle, la délégation corse était composée d’une douzaine de joueurs et staff : Ismaël Triki, Antoine Spinelli, Jean-Marie Ferri, Franck Massoni, Mamadou Faye, Frédéric Bartolini, Pascal Camadini, Hamid Bourabaa, Didier Gilles, Jean-Paul Cappuri, Didier Grassi et Jean Pruneta. 7 autres équipes participaient à ce tournoi : Les anciens du Moghreb de Téoutan, les anciens du Wydad Casablanca, les anciens du Raja Casablanca, du Mas de Fès, de l’équipe nationale du Maroc, les anciens du Codm Meknès et les anciens du Nîmes Olympique.

« Avant tout notre délégation remercie vivement ses hôtes à Meknès et Fès » souligne le vice-président de l’ASB92, Didier Grassi. « Ces journées ont permis à l'Associu de commencer, concrètement, à mettre en œuvre les objectifs qu'elle s'est fixée lors de sa création. Le devoir de mémoire dû aux victimes du 5 mai 92 s'est concrétisé, à cette occasion, par des prises de paroles explicatives, un moment de recueillement avant le début du tournoi de Meknès, la remise de livres de l'Usjsf « Furiani, 30 ans » et des échanges avec des associations locales, notamment d'accompagnement de jeunes issus de milieux défavorisés ».





Bel accueil sur place avec notamment une réception officielle par les autorités de la région de Fès-Meknès durant laquelle les représentants de l’ASB92 ont pu échanger sur ce tragique 5 mai mais aussi sur le football et le sport en général.

Côté terrain, c’est dans une ambiance amicale et conviviale qu’on s’est disputé le ballon.

«Nous avons joué 2 rencontres la première perdue et la deuxième gagnée » indique Didier Grassi, « mais il s'agissait réellement d'un tournoi amical et qui s'est déroulé dans un super état d'esprit. Pour notre part ce tournoi était bien évidemment l'occasion de parler de notre association et de ses objectifs. Nous avons pu, et à plusieurs reprises durant le tournoi, évoquer le 5 mai avec la presse locale. Notre président Ismaël Triki, qui est extrêmement connu et reconnu là-bas, a dû répondre à une dizaine d'interviews et sacrifier à des dizaines de selfies, y compris au milieu des souks lorsque les gens le reconnaissaient »





De la convivialité, du partage mais aussi beaucoup d’émotion lorsqu’au début du tournoi en présence des 8 équipes, et après l'hymne marocain, les organisateurs ont fait observer un moment de recueillement en mémoire des victimes du 5 mai. « Nous avons remis à toutes les délégations et à nos hôtes des souvenirs dont le livre sur les 30 ans de la tragédie » ajoute Didier Grassi. « Autre moment fort du séjour, un déplacement au cœur d'un quartier déshérité de Meknès pour y rencontrer une association qui œuvre pour des jeunes du quartier à travers la pratique du football et sur des terrains mis à leur disposition. Ce fut l'occasion d'acter un nouveau partenariat dont nous aurons l’occasion de reparler prochainement. Enfin, durant la réception, qui a été organisée au siège de la Région Fès Meknès, nous avons également abordé la question du 5 mai avec les élus présents et les partenariats qui pourraient être organisés entre les deux régions Corse et Fès Meknès autour notamment d'échanges dans le domaine sportif. Pour clore notre interview nous tenons à remercier nos partenaires, sans qui ce déplacement n'aurait pu se faire : Air Corsica, Maison de la Bottarga, Garage Jh Paoli, Boulangerie N4, Corse Trophées, Édition Coletta, EN Sports »