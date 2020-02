Football : les Sudistes à la fête

GAP le Dimanche 23 Février 2020 à 18:42

Les différents championnats faisant relâche, la Coupe de Corse et le Challenge Stra étaient au programme de ce dimanche de ballon rond. En quarts de finale de la Coupe de Corse, le Sud FC évoluant en R1 est parvenu à prendre le meilleur, sur son terrain de Sainte-Lucie, face à une équipe du Sporting Club de Bastia mixant des joueurs de la R2 et de la N2, sur le score de 1 but à 0. De son côté, le CA Propriano affrontait, à domicile, la réserve de Bastelicaccia pour le compte des 8es de finale du Challenge Stra. Les Proprianais l'ont emporté 2 buts à 1. Toujours pour le Challenge Stra, la rencontre opposant l'USC Corte à la JS Bonifacio ne s'est pas déroulée

