Football : décès de Jordan Diakiese

Décédé au mois de mai lors d’une partie de foot avec des amis, Jordan Diakiese aurait eu 25 ans ce dimanche. Le quotidien Le Parisien revient ce lundi sur le destin brisé de ce jeune espoir. Engagé avec le club de Furiani-Agliari (National 3), il a joué 18 matchs sans présenter la moindre alerte au niveau cardiaque. Le monde du football a forcément reçu la nouvelle avec une grande tristesse. Le club corse a même reçu une lettre signée de la main du président du FC Barcelone, Josep Maria Batomeu. Il y adresse ses condoléances suite au décès de ce jeune défenseur, survenue le 21 mai dernier.



« C’était un joueur rapide, technique et tenace. Un garçon sérieux mais qui n’a pas eu de chance » se souvient son agent, Jennifer Mendelewitsch, qui l’accompagnait lors de la saison 2014-2015, sa dernière dans le club de la capitale où il a été formé.

Passé par la Suisse, ce jeune joueur « n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû faire » se désole Alexandre Martinovic, ancien gardien du FC Sochaux qui l’a bien connu. Il devait atterrir en Croatie mais la visite médicale a mis en évidence des problèmes au cœur.



A partir de 2018, il se retrouve à l’AS Furiani-Agliari, coaché par Patrick Videira qui se souvient : « Il a joué 18 matchs avec nous, dont 17 dans leur totalité, et il n’a jamais présenté le moindre symptôme. Jordan avait une très grosse VMA* et était capable de renouveler les efforts. » Il avait donné son accord pour poursuivre l’aventure pour cette saison malgré l’approche d’un club de Ligue 2.

Décédé prématurément, ce joueur de 25 ans formé au PSG, va manquer à ses coéquipiers. Ses partenaires, les supporters et le club lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ils ont également prévu une minute de silence lors de la reprise du championnat.



* Vitesse Maximale Aérobie : c’est la plus petite vitesse de course à pied à partir de laquelle une personne consomme le maximum d'oxygène, c'est-à-dire atteint le VO 2 Max.