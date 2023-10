Football : carton plein pour le secteur Grand Sud

En R1 sur l'aire synthétique de Propriano, la SVARR s'est imposée par la plus petite des marges face au FJEB grâce à un but de Diop dès la 11e minute. Une courte victoire 1-0 mais qui souligne les prétentions des joueurs du Valincu dans cette compétition.

Le Sud FC de son côté l'a emporté largement à Corte 3 buts à 0.





En R2, nos deux représentants évoluaient à l’extérieur, l’ASPV sur le terrain du Nebbiu et la JSB sur celui de la réserve du FJEB.

Enfin l’équipe de Sotta accueillait cet après-midi au Pruneddu la formation

de Lupinu

En R2, l'ASPV a signé un troisième succès de rang cette fois sur la marque de 3 à 0, alors que la JSB a dominé la réserve du FJEB 3 buts à 1.





De son côté l'équipe de Sotta a remporté son premier succès de sa

jeune existence face à Lupinu sur la marque ample de 4 buts à 0.