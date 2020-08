Football : Wilson Isidor nouvel attaquant pour le FC Bastia-Borgo

Né le 27 août 2000 à Rennes, cet attaquant de 1m80 a débuté au SC Le Rheu avant de rejoindre le Stade Rennais en 2009. En juillet 2018, il était acheté par l’AS Monaco. Jouant le plus souvent dans l’équipe réserve il avait toutefois fait une apparition en Ligue 1 durant la saison 2018/2019.





La saison suivante il avait été prêté à Laval (N1). Blessé, il n’avait toutefois guère joué : 14 rencontres, 1 seul but inscrit à son compteur. International français U17 (6 sélections), U 18 (7), U19 (8) et U20 (2) il est sous contrat avec l’ASM jusqu’à 2023.



Point trop dans les plans du nouvel entraîneur monégasque Niko Kovac, les dirigeants ont décidé de le prêter à nouveau. Un atout offensif de plus donc pour le coach corse Jean-André Ottaviani.