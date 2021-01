Football : SCB-FCBB, acte II

Si les deux formations avaient terminé l’année 2020 assez péniblement, la trêve leur a été bénéfique puisqu’à l’aube 2021, le FCBB a dominé le Red Star (alors 2ème) 3 buts à 1 et le SCB délogé le leader Quevilly, 2 – 1. Deux équipes qui doivent dorénavant confirmer.

Mathieu Chabert : «Quand on sort d’un match abouti comme celui de lundi dernier contre Quevilly, on engrange de la confiance. Après il faut être capable d’enchaîner les bonnes performances et de faire des séries. C’est l’objectif de ce match. Quand on joue ce type de rencontre, il faut exclure le classement des 2 équipes. Un derby c’est un match un peu particulier. On a un plan de jeu qu’on va essayer de mettre en œuvre contre une équipe qui sort d’une excellente performance, donc ça peut être compliqué. On se focalise sur nous, on est très concentrés sur ce qu’on doit faire pour mettre en difficulté cette équipe du FCBB. Le fait qu’on joue dans un stade vide, ça enlève un peu, même beaucoup, de charme à cette rencontre. On va faire avec. Coté effectif, hormis les blessés de longue date, Santelli et Cioni, tout le monde est apte».

Jean-André Ottaviani : «Même si on a gagné contre le Red Star, on ne peut être serein car on est toujours à la recherche de la régularité. Parfois on fait de bonnes prestations puis le match suivant on retombe dans nos travers. Il faut toujours de la prudence après une victoire. On a une équipe jeune, avec des joueurs qui ont différentes expériences. Chaque joueur aborde les évènements de manière différente. Nous sommes dans la recherche de la continuité. Nous on vise à atteindre les 38 points, synonyme de maintien, le vite possible et pour cela on doit grappiller des points à chaque rencontre. Tout le monde est sur le pont pour cette rencontre. Il s’agit d’un derby, d’un choc mais dans ce genre de match, il faut oublier les écarts de points au classement. Les deux clubs ont bien entamé l’année, la comparaison s’arrête là. C’est un match important pour eux vu que Quevilly a gagné vendredi. Pour nous aussi car nos concurrents ont gagné aussi et on se doit de recoller au classement et de rester dans une dynamique. Après, chaque match a son histoire. L’important est d’être préparé à tout dans sa tête : un but encaissé très tôt, une expulsion… Un derby ça se joue au mental. A l’extérieur, hormis en décembre, on a réussi à grappiller des points. On est souvent partis avec de bonnes intentions, parfois cela nous a sourit, parfois non. L’absence de public ? Cela désavantage tout le monde. Le public c’est l’essence qui fait tous les à cotés d’un match et y a souvent de la macagna ici. Ça me gêne que les tribunes soient vides ».



Le groupe SCB : Lombard – Vincensini – Robic – Guidi – Le Cardinal – Moretti – Schur – Bocognano – Ducrocq – Quemper – Da Silva – Vincent – Diongue – Salles Lamonge – Raspentino – Ben Saada.



Le groupe FCBB : Escales – Guerin – Barbet – Buon – Hamdi – Traore - Touil – Cropanese – Diarrassouba – Doumbia – Grimaldi – Lajugie – Magassouba – Marmot – Durbant – Isidor – Raoul.