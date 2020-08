Football - Peri : le PFC est né

Et c'est une équipe de pros qui est aux commandes du PFC

La présidence du club a été confiée à Rémi Bisgambiglia tandis qu’il revient à Xavier Lacombe, maire de la commune, d’en assurer la présidence d’honneur.

François Paoli, ancien professionnel du Havre Athlétique Club, ex-entraîneur des équipes seniors de l’ACA, d’Afa et de Propriano est entraîneur général.

La fonction de trésorier est assurée par Martin Bisgambiglia, ancien vice-président du GFCOA et ancien président de l’ASL Peri

Alain Lemeunier, ancien gardien de but de l’OA, délégué national auprès des arbitres de la FFF est le secrétaire du PFC.

Pour les parents qui veulent, pour leurs enfants, un cadre épanouissant autour de l’esprit d’équipe, de la fraternité et de l’amitié, rendez-vous pour les inscriptions, chaque mercredi matin sur le stade ou par téléphone 06 81 04 34 82.

Les enfants bénéficieront d’un ensemble d’équipements adaptés : stade et bâtiment de 200m2 comprenant deux vestiaires séparés, 16 douches, un local technique et le bureau du club.

Un espace buvette est aménagé à l’extérieur, il sera utilisable lors des tournois.

Le 1er étage du bâtiment est un logement de fonction occupé par un gardien qui assure l’entretien et la sécurité du site.