Football National : Méritée et précieuse victoire du FCBB sur Boulogne

Les Corses débutaient très timidement cette rencontre, dominés par les Boulonnais. Pourtant sur un contre sur la droite de Ouadah ce sont les bastiais qui avaient la 1ère occasion de cette rencontre mais Lugier se détendait bien pour intercepter le centre (8ème).





Dans la minute qui suivait c’est Boulogne qui avait l’ouverture du score à portée de pied. Sur un centre de la gauche Shamal, Hamdi amortissait dans sa surface mais relançait malencontreusement sur Senneville. Heureusement Hamdi se rattrapait bien et contrait le tir de l’attaquant boulonnais à l’entrée de la surface.

Les nordistes, sereins, dominaient et acculaient les Corses dans leur moitié de terrain. Et une fois de plus se sont les Borgais qui étaient à deux doigts d’ouvrir le score sur un contre de Odzoumo qui servait Ouadah sur la droite. L’attaquant brûlait la politesse à son défenseur et se présentait seul devant Lugier mais expédiait le ballon largement au-dessus de sa transversale (24ème).





Ouadah qui 3 minutes plus tard chipait le ballon à Scaramozzino et ciblait Lugier qui captait bien le ballon. Sur la relance le ballon parvenait à Garita dont le tir obligeait Milosavljevic à boxer le cuir en corner (28ème).

Les locaux sortaient enfin la tête du sac et à la 30ème minute sur une passe de Cropanese sur la coté gauche, Diarrassouba, à l’angle de la surface nordiste d’une frappe à ras de terre enroulée dans le coin gauche, trompait Lugier. 1 – 0

Vexés les boulonnais répliquaient par Shamal qui sur un centre tir trouvait la transversale de Milosavljevic (31ème).





On ne s’ennuyait pas en cette fin de 1ère partie puisqu’à la 42ème minute, sur un coup franc magnifiquement tiré par le capitaine JF Grimaldi des 25 m, Lugier devait se détendre sur sa droite pour détourner en corner.

Puis c’est une tête de Kolo Muani qui frôlait la transversale du gardien corse. (44ème).

A la 45ème sur un nouveau coup franc de Grimaldi, Diarrassouba rabattait le ballon de la tête mais Lugier s’emparait du ballon.





Dans les arrêts de jeu de cette 1ère période, les visiteurs obtenaient un coup franc à 30 m des buts corses mais le ballon passait à coté des buts de Milosavljevic. 1 – 0 c’était le score à la mi-temps.

Dès le début de la 2ème période les joueurs du président Emmanuelli obtenaient un corner. Grimaldi le tirait de la droite et la reprise de la tête de Diarrassouba heurtait le poteau gauche de Lugier avant d’être mis en corner. Sur le corner direct, Grimaldi touchait encore le poteau gauche de Lugier. Le capitaine du FCBB victime d’une vilaine faute de Garita devait malheureusement quitter ses coéquipiers à la 56ème.

A la 62ème minute sur une passe d’Odzoumo à l’entrée de la surface de réparation nordiste, Ouadah s’enfonçait mais croisait trop son tir qui frôlait le montant droit de Lugier.





Les Boulonnais répliquaient à la 70ème par Garita mais Milosavljevic bloquait bien le ballon sur le tir du puissant de l’attaquant visiteur.

Puis c’est Bilingi qui stoppait bien Shamal dans la surface corse. Sur le corner Frikeche piquait le ballon mais à coté des buts de Milosavljevic (73ème)

A la 86ème Odzoumo et Doumbia combinaient bien et Odzoumo obligeait Lugier à sortir des poings.

En cette fin de 2ème période les Boulonnais faisaient le forcing pour égaliser mais le FCBB pliait mais ne rompait pas, malgré une bévue de Bilingi dont Beghin au point de penalty ne profitait pas, tirant largement à coté.





Fin de match très crispante mais après 3 minutes d’arrêt de jeu, le FCBB empochait les 3 points de la victoire.





Réaction de l’entraineur du FCBB, Jean-André Ottaviani : «On avait choisi de se laisser dominer par cette équipe de Boulogne car c’est une équipe qui justement joue en contre. On les a donc laissés venir, avec un bloc médian voire même bas. On a souffert mais on a marqué. C’était un combat et on l’a remporté et au vu des autres résultats de ce soir il valait mieux gagner. On poursuit notre objectif qui est de 10 victoires dans ce championnat. Il nous en reste 5 à prendre. Au Puy on était passé au traves, cela ne doit plus se reproduire »







Feuille de match

National

22ème journée

FC Bastia Borgo 1 - 0 US Boulogne Côte d’Opale (1- 0)

Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 400 environ



Arbitre centre : Lakhdar El Bedoui

Arbitre assistant 1 : Ergun Yazar

Arbitre assistant 2 : Régis Gerbaud



But : Diarrassouba (30ème) pour FCBB





Avertissements : Scaramozzino (39ème) - Garita (53ème) pour Boulogne





FCBB : Milosavljevic – Bilingi – Hamdi – Ouadah (Phaeton 77ème) – Doumbia – Cropanese – Grimaldi (c) (Alceus 57ème) – Kane – Odzoumo (Penneteau 88ème) – Diarrassouba – Cros.

Entr. : Jean-André Ottaviani



USBCO : Lugier – Cadiou – Scaramozzino (c)– Lina (Diomande 85ème) – Garita – Senneville (Joseph 61ème) – Beghin – Kolo Muani – Duterte – Frikeche – Shamal (Traore 88ème).

Entr. : Laurent Guyot