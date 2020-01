Football National : Au FCBB le derby insulaire !

Et dans ce derby ce sont les ajacciens qui donnaient le coup d’envoi.

Mais ce sont les joueurs du nord qui posaient les premières banderilles à la 3ème minute avec un débordement de Ouadah sur la gauche suivi d’un tir dans la surface bien capté par le portier ajaccien Balijon. La réplique sudiste était immédiate avec une tentative de lob de Ndoye des 30 m. Le ballon rasait la transversale de Milosavljevic (4ème). Des visiteurs qui prenaient peu à peu le match à leur compte contraignant le FCBB à jouer en contre. Le FCBB qui toutefois ouvrait la marque sur une action bien construite à la 17ème minute.

Ouadah aux 40 mètres lançait Odzmoumo dans la surface ajaccienne. Le puissant attaquant du FCBB se jouait de deux défenseurs ajacciens et trompait Balijon d’un tir croisé à raz de terre 1 – 0

Le match changeait de physionomie avec cette fois une domination locale. Une domination concrétisée à la 28ème minute par un deuxième but signé Cros. Sur un coup franc de Grimaldi de la droite, aux 30 mètres, Cros était à la réception au point de penalty. Son premier tir à bout portant était repoussé par Balijon mais Cros pourtant à terre parvenait à propulser le ballon dans les filets. 2 – 0

Les Ajacciens sortaient la tête de l’eau à la 40ème avec un centre de la gauche de Ndoye sur Sawadogo au second poteau mais Milosavljevic pouvait dégager avec l’aide de Traoré. Les dernières minutes de cette 1ère période était ajaccienne mais les protégés de F.Ciccolini ne trouvaient pas le chemin des filets. Score à la pause 2 – 0 pour le FCBB.





A la reprise, l’entraineur ajaccien procédait à deux changements pour redynamiser son équipe : Pierazzi et Kyei.

Bon coaching car les diables rouges entamaient cette 2ème période pied au plancher, mettant à mal la défense du FCBB. A la 54ème, Pollet pourtant en bonne position sur une passe de Sawadogo, était contré au tout dernier moment par Traoré.

Ce même Sawadogo qui à la 60ème s’infiltrait coté gauche dans la surface borgaise, contré encore au dernier moment par Cros.

Le FCBB relevait un peu la tête et obtenait un corner à la 63ème. Grimaldi le tirait de la droite. Odzoumo claquait le ballon de la tête aux 6 mètres mais dans un étonnant reflexe, Balijon repoussait le ballon.

Les joueurs de J.-A. Ottaviani laissaient alors venir leurs adversaire pour mieux les prendre en contre. Les locaux qui se retrouvaient à 10 à la 80ème, Diarrassouba écopant d’un 2ème carton jaune.

En supériorité numérique, les Ajacciens se ruaient sur le but borgais dans les 10 dernières minutes pour tenter de revenir au score. Kyei y parvenait d’un maitre-tir des 20m dans le temps additionnel (90+1)

Dans les 2 dernières minutes du temps additionnel Le FCBB pliait mais ne rompait pas et obtenait les 3 points de la victoire. La situation devient préoccupante pour le GFCA.



Ils ont dit

Jean-André Ottaviani, entraineur FCBB

«Physiquement on était bien. On a mal entamé la rencontre, on était crispé. Le but nous a libérés. En seconde période, on a souffert mais on les a empêchés de développer leur jeu. J’espère que cette victoire sera un nouveau départ ».





François Ciccolini, entraîneur GFCA

«On a maqué de maturité. On a une équipe jeune, mais c’est un choix qu’on a fait en début de saison. On a perdu beaucoup de duel. Il faut savoir être réaliste dans les deux surfaces. Aujourd’hui on manque de confiance mais aussi de chance »







Feuille de match

20ème journée de Nationale

FCBB 2 - 1 GFCA ( 2 - 0 )



Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 700



Arbitre centre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant 1 : Paul Cravo

Arbitre assistant 2 : Guillaume Lionnet



Buts : Odzoumo (17ème) – Cros (28ème)

Kyei (90+1)

Avertissements : Diarrassouba (37ème – 80ème) – Penneteau (90+2) pour FCBB

Haag (38ème) – Campanini (69ème) pour GFCA



Exclusion : Diarrassouba (80ème )



FCBB : Milosavljevic – Bilingi – Traore – Ouadah (Phaeton 72ème) – Doumbia – Cropanese – Grimaldi (c) (Alceus 82ème ) – Kane – Odzoumo (Penneteau 86ème) – Diarrassouba – Cros.

Entr. : JA Ottaviani



GFCA :Balijon – Piechocki – Ndoye – Sawadogo – Haag – Pandor (Kyei 46ème) – Guidi (c)– Pollet – Campanini – Sainte Luce – Nguiamba (Pierazzi 46ème) .

Entr. : F.Ciccolini