Football N3 : L’exploit de Corte qui bat le leader l’OM

Stade Santos-Manfredi.

USC Cortenais bat OM : 2-0 (mi-temps :1-0).

Les buts : Boussemart (17e) et Santelli (90e).

Avertissements : Perotto (18e), Sauli (27e), Boussemart (54e), Dume Menozzi (56e), Luciani (82e) pour Corte ; Lafont (15e), Kabamba (16e), Traore (85e) et Daou (90e).

Exclusion : Dume Menozzi (78e) à Corte ; Vaz (78e) à Marseille.

Arbitres : M. Zamo assisté de MM. Paoli et Maignan.



Corte

Luciani, Dume et Raphaël Menozzi, Peroto, Ait Yahya, Ait Bassou, Boussemart, Fanni, Segarel, Fonovich, Tamboura, Agostini, Sodini, Rimane, Santelli, Minin.



O .Marseille

Vermot, Abdallah Mfoihaia, Trigano, Said Mmadi, Daou, Traore, Kabamba, Le Pironnec, Vaz, Lafont, Sidi Ali, Mimb Baheng, Seha, Sellami, Diarra.





Les Cortenais réalisaient une entame parfaite face au leader invaincu, l’Olympique de Marseille, ce samedi soir sur leur pelouse du stade Santos-Manfredi. Ils prenaient à la gorge leurs adversaires dès le coup d’envoi, les empêchant de faire leur jeu. D’ailleurs les Marseillais ne parvenaient pas à se créer la moindre occasion durant ces 45 premières minutes, tant le pressing cortenais était important. Des Cortenais qui étaient même en mesure d’ouvrir le score durant les 10 premières minutes, mais Tamboura manquait son face-à-face avec le gardien marseillais en tirant au-dessus.

Pour autant, les hommes de Faderne poursuivaient leur pressing et ne laissaient aucune chance à leurs adversaires. Ils obtenaient une série de trois coups francs parfaitement tirés par Fonovich. Mais le gardien intervenait de fort belle manière. Finalement, sur une belle combinaison sur un coup franc de Fonovich, Boussemart parvenait à prendre Vermot à contre-pied et donne ainsi l’avantage à ses couleurs : 1-0.





De retour des vestiaires, les Cortenais remettent la pression et se voyaient refuser un but de Fanni (60e), pour un hors-jeu pas si évident que cela… Les Marseillais sortaient la tête hors de l’eau. Kabamba récupérait le cuir au milieu et peut lancer le contre. Vaz se retrouvait seul devant Luciani qui sortait, une fois encore, le grand jeu en s’interposant devant l’attaquant marseillais et éviter ainsi l’égalisation (70e). Corte se montrait intraitable défensivement dans cette fin de match et se créait une dernière occasion à la 90e. Fonovich offrait un caviar à Santelli au second poteau qui doublait la marque du pied droit : 2-0.





« Nous avons réalisé de bonnes prestations en coupe de France et nous savions qu’à force de travail cela allait finir par payer aussi en championnat. C’est arrivé enfin et cette victoire fait un bien fou au moral, surtout face au leader invaincu. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Nous avons prouvé que nous avions les moyens d’élever notre niveau de jeu et je pense que nous venons de lancer notre saison », déclarait, satisfait, le capitaine cortenais, Jacques-André Luciani.