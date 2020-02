Football N2 : Victorieux d’Haguenau, le SCB s’accroche à Sedan

Et le match ne pouvait mieux commencer pour les bleus qui ouvraient le score dès la 2ème minute de jeu par Le Cardinal qui dans la surface de réparation reprenait de la tête un coup franc de Salles-Lamonge aux 25 mètres. 1 – 0.

La réplique « rouge » était immédiate, les visiteurs obtenant deux corners consécutifs qui mettaient en danger la défense corse. Mais sans dommage pour le portier Martin (5ème et 6ème). Et la série se poursuivait même aux 7ème et 8ème ! Martin devant même boxer le cuir sur un corner vicieux de Rosenfelder de la droite. Du coup les Bastiais jouaient en contres.

Sur l’un d’eux, Salis de la gauche centrait sur Da Silva dont la reprise de la tête passait au-dessus de la transversale de Ebede (11ème). On ne s’ennuyait pas en ce début de rencontre.

Les bleus se laissaient ( ?) dominer sans toutefois que les Alsaciens se montrent vraiment dangereux dans leurs dernières passes.

Le jeu était agréable, seules manquaient les occasions.

A la 38ème minute Solvet, véritable bulldozer de cette formation alsacienne, décochait un tir des 30 m obligeant Martin à se détendre. Les joueurs de Mathieu Chabert avaient bien du mal à poser leur jeu face à cette formation haguenovienne bien entreprenante. 1 – 0 c’était le score à la pause.

Dès le début de cette 2ème période, Da silva, bien lancé par Salles Lamonge, se trouvait en position de but mais ratait complètement son tir à l’entrée de la surface (47ème).

Les Bastiais se créaient une belle occasion à la 56ème par Ben Saada mais, trop altruiste, ce dernier pourtant en bonne position dans la surface, ne tentait pas sa chance et donnait en retrait à Da Silva dont le tir était contré. Les Bastiais semblaient lancés et prenaient enfin le jeu à leur compte.

Les alsaciens répliquaient par Bekoe qui slalomait dans la surface. Heureusement son tir était contré par le Cardinal. (51ème).

Match équilibré où on se rendait coup pour coup.

Les alsaciens avaient le but d’égalisation à la 73ème. Sur un centre de la gauche de Rosenfelder, Hayef reprenait le ballon du pied mais au-dessus de la transversale de Martin. 1 minute plus tard c’est Da Silva qui trouvait la transversale de Ebede. Et ce n’était pas fini puisque sur un énième corner de Rosenfelder, Bocognano devait sauver sur sa ligne sur une tête de Bekoe (78ème).

Fin de match crispante pour les supporters.

82ème : coup franc magnifiquement tiré de la droite (25 m) par Ben Saada. Bocognano dans la surface alsacienne sautait plus haut que tout le monde et catapultait le ballon, dans les filets de Ebede : 2 – 0

Dans le temps additionnel, Salis sur son coté gauche obtenait un coup franc. Sorte de petit corner de Salles Lamonge qui était repris par Ben Saada mais largement au-dessus des buts de Ebede (90 + 2).

Le score en restait là. Le Sporting rejoignait ainsi Sedan à la première place. Le match de Samedi prochain dans les Ardennes vaudra le déplacement !



Réaction de l’entraineur bastiais Mathieu Chabert : «Le point positif principal c’est d’avoir gagné car ce match n’était pas évident à appréhender. On va pouvoir préparer le match Sedan sereinement. En ce qui concerne le match proprement dit, le fait de marquer très tôt nous a fait sortir du match. On a fait une 1ère mi-temps moyenne. C’était un peu mieux en seconde. C’est important de gagner ce genre de match. On est resté costaud, c’est notre 4ème match où on ne prend pas de but. On a un banc intéressant. Ce ne sont pas des remplaçants mais des finisseurs. Samedi prochain, on va jouer contre une équipe qui n’a pris qu’un but. On y va en dauphin mais on fait du football justement pour disputer ce genre de rencontre. Ma plus grosse attente samedi prochain c’est de voir le public bastiais à Sedan, ça va être mémorable. Avoir ramené le SCB à égalité de points avec Sedan à mon 9ème match, c’est une fierté. Mais rien n’est joué. On va tout faire pour accrocher cette belle équipe de Sedan »









Réaction de Sébastien Da Silva, attaquant du SCB : «C’est un plaisir de prendre part à cette victoire. On continue la série. Le match a été compliqué mais on l’a gagné c’était important. Mon intégration s’est bien faite car j’ai été bien accueilli par le groupe. Jouer devant un tel public, faut vraiment le vivre pour le croire»





Feuille de match

18ème journée de N2

SC Bastiais 2 - 0 FCSR Haguenau (1 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 4000 environ





Arbitre centre : Louis Lungeri

Arbitre assistant 1 : Jean-François Massiani

Arbitre assistant 2 : Christophe Loth



Buts : Le Cardinal (2ème) – Bocognano (82ème) pour SCB



Avertissements : Diallo (52ème) pour Haguenau

Moretti (85ème) pour le SCB.







SCB : Martin – Schur – Moretti (c) (Guibert 86ème) – Salis – Bocognano – Diongue (Mesbah 76ème) – Ben Saada – Le Cardinal – Da Silva – Tutu (Vincent 53ème) – Salles Lamonge.

Entr. : Mathieu Chabert





FCSRH : Ebede Owono – Falk – Scherer – Diawara (c) – Hayef (Onwuzurumba 74ème) – Hintenoch – Diallo (Diebold 87ème) – Rosenfelder – Solvet – Bekoe – Madihi (Bur 56ème).

Entr. : Cédric Deubel