Football : Le Sporting accroché par Guingamp (0-0)

Les Bastiais donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Les joueurs de Régis Brouard maitrisaient plutôt bien le début de rencontre s’invitant avec insistance dans le camp breton. Les visiteurs laissaient passer l’orage et au quart de jeu commençaient à planter quelques banderilles sur Placide. Ce dernier devait se détendre à la 13ème sur un tir de Louiserre des 25 m qu’il captait en deux temps. Petit coup de mou des Corses qui éprouvaient bien des difficultés à passer la ligne médiane. Il fallait encore un bel arrêt de Placide à la 19ème pour éviter le pire sur une reprise à bout portant de Guillaume au point de penalty. Cette deuxième alerte faisait alors se réveiller les coéquipiers de Vincent. Hélas les protégés du président Ferrandi manquaient de précision dans le dernier geste. Les bastiais reprenaient certes le contrôle du match mais à la 30ème sur tir de Sagna de la gauche dans la surface corse le ballon flirtait avec la transversale de Placide. Les Bastiais répliquaient par un tir croisé d’Alfarela à l’entrée de la surface bretonne mais le cuir passait bien à coté du montant droit du portier Basilio (35ème).



Les Corses se créaient à la 41ème une superbe occasion sur une belle combinaison à trois à l’entrée de la surface bretonne : Santelli-Alfarela-Vincent. De la droite, le tir puissant de ce dernier était dévié en corner par Ben Mohamed.

0-0 c’était le score à la pause. Pas de round d’observation à la reprise les deux équipes se rendaient coup pour coup.



A la 54ème, pressing sur le but de Placide. Sur le corner de El Ouazzani, Iglesias sautait plus haut que tout le monde mais le ballon passait au-dessus de la transversale du portier corse. Nouvelle occasion pour les Bretons à la 59ème. Sur un centre de la droite, El Ouazzani reprenait au 1er poteau mais le ballon s’envolait en tribune Est. Les bastiais souffraient une fois de plus sous les coups de butoirs des Guingampais. 65ème El Ouazzani s’essayait encore de la droite mais Placide s’interposait. Régis Brouard donnait alors du sang neuf à sa formation en faisant rentrer Djoco et Maggiotti. Ce dernier hélas se blessait quelques minutes plus tard et devait laisser sa place à Bianchini 70ème. Les Bretons continuaient à mener le jeu faisant reculer leurs adversaires. La défense insulaire pliait mais ne rompait pas. A la 77ème Djoco sonnait la révolte des bleus avec un tir puissant des 30 m face au but. Basilio bloquait le cuir. Les turchinis retrouvaient leur football et desserraient l’étreinte bretonne.

Pourtant dans cette phase de jeu à l’avantage des bleus, Placide devait une nouvelle fois sortir le grand jeu à la 84ème en sortant dans les pieds d’El Ouazzani puis en interceptant un centre de la droite de Courtet.



La fin de match était débridée, le ballon filant d’un camp à l’autre.



L’arbitre donnait 5 minutes de temps additionnel.



Les Bastiais obtenaient alors un très bon coup-franc à l’entrée gauche de la surface bretonne. Sur le coup de pied arrêté, Lienard mettait en difficulté la défense visiteuse mais le ballon était finalement dégagé.

Le score en restait là.