Football : Le FCBB prêt pour le National

Bonne nouvelle, meilleur buteur du club la saison dernière, Gwenn Foulon a de nouveau été prêté par Valenciennes jusqu’à la fin de cette nouvelle saison. Il sera associé en attaque à Odzoumo qui a fait le choix de rester tout comme Milosavljevic, Doumbia, Durimel, Hamdi, Cros, Traoré, Grimaldi, Milleliri, Cropanese et Lajugie.



Coté recrues, le club d’Antoine Emmanuelli a fait signer Inza Diarrassouba (Lyon-Duchère), solide milieu de terrain de 1.89m pour 87kg, Maxime Penneteau, attaquant bastiais de 19 ans (le fils de l’ancien portier du SCB, Nicolas Penneteau), prêté par le Stade de Reims, Habib Gueye, défenseur de 20 ans, en provenance des Chamois Niortais, Cédric Lunardi, gardien de but de 21 ans (AC Ajaccio), Alexis Giacomini, attaquant de 21 ans, passé notamment par le PSG et Guingamp, Adrien Cinquini (AS Furiani-Agliani), 24 ans, Mohamed Ouadah, 24 ans, (Oissel) et Mohamed Kané, défenseur prêté par le FC Metz.



Le staff s’est aussi renforcé avec l’arrivée du préparateur physique Johan Stevanovic qui avait été à l’époque celui du CA Bastia (2015/2016).



CNI a fait le point avec l’entraîneur Jean-André Ottaviani…