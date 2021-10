Football : Le FC Bastia-Borgo solide à Villefranche (1-1)

Stade Armand-Chouffet, FC Villefranche Beaujolais : 1 FC Bastia-Borgo : 1 (1-1)

Butspour Villefranche : Bonenfant (34e)

Pour le FC Bastia-Borgo : Bassouamina (19e)

Arbitre : Medhi Mokhatari

Exlclusion à Bastia-Borgo : Pellegrin (26e), Romany (90+3) à Villefrance



Villefranche

Bouet, Romany, Nirlo, Flegeau, Bonenfant, Khous, Sergio; Yaifflieb, Pagerie, Elisor, Dabasse





Bastia-Borgo

Balijon, Marmot, Pellegrini, Hmadi, Doumbia, Anziani, Magassouba, Grain, Raspentino, Bassouamina, Ba



Le FC Bastia- Borgo ne pouvait pas espérer de meilleure entrée en matière ce vendredi soir à Villefranche en Beaujolais.

La demi-heure n'était pas, en effet, encore écoulée quand au terme d'un centre venu de la gauche de Ba, la tête plongeante au ras du poteau caladois de Bassaoumina (26e) avait raison de la vigilance de Bouet.

Le FC Bastia-Borgo aurait pu alors emprunter un chemin tranquille mais c'était sans compter avec l'expulsion de Pellegrini - dernier défenseur - après sa faute sur Elisor, lancé par T aufflieb, filait au but.

Villefranche forçait alors la cadence. Plus tranchant il mettait aussi sérieusement à l'ouvrage le gardien corse Balijon qui sauvait une première fois son camp devant Dabasse mais qui devait s'avouer vaincu à la 34e minute après un coup-franc.

Pagerie lançait Sergio à droite. Son centre parfait trouvait Bonenfant qui piquait sa tête ! (34e) et égalisait.



A la reprise fort de son avantage numérique Villefranche continuait à pousser mais face à un FC Bastia-Borgo, bien organisé et difficile à déstabiliser les Caladois qui de surcroit trouvaient souvent Balijon au bout de leurs efforts n'allaient jamais parvenir à trouver la faille.

Le club local était même à deux doigts de baisser pavillon quand sur un contre rondement les visiteurs trouvaient d'abord le poteau de Bouet, battu, puis l'arête de sa transversale.

Mais on doit aussi à la vérité de dire que sans un ultime arrêt extraordinaire de Balijon, Villefranche aurait pu tout aussi bien l'emporter.

Mais sûr qu'avec cette determination, avec ce courage affiché dès la 26e minute et les moyens - ils l'ont prouvé ce vendredi soir - qui sont les leurs, les joueurs d'Albert Cartier vont rapidement s'extraire du bas du tableau.