Football : Le 4e Challenge Claude Papi à partir de ce vendredi à Porto-Vecchio

GAP le Vendredi 17 Juin 2022 à 07:38

Après deux années blanches en raison du Covid 19, le Challenge Claude Papi, pour la catégorie U13, est de retour dès ce vendredi 17 juin au stade du Prunellu à Porto-Vecchio. Porté par l'association Claude Papi en partenariat avec l'ASPV, ce tournoi va regrouper vingt équipes réparties en quatre poules. Ce rendez-vous international va donner l'occasion aux clubs insulaires de se mesurer aux représentants de grands clubs hexagonaux tel le FC Nantes, double tenant du titre en 2018 et 2019, Bordeaux, Marseille Montpellier, Lyon mais aussi les Sardes de Cagliari venus en voisin. Côté corse la représentation aura, aussi, fière allure avec le Sporting, l'ACA, Bastia-Borgo, et le Gallia. Des têtes d'affiche qui emmèneront dans leur sillage, les locaux de l’ASPV, mais aussi la JS Bonifacio, le Sud FC, Afa, l’USC Corte, la Casinca, et la JSA.