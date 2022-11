Football Grand Sud : la SVARR confirme

En Régionale 1, la Squadra Valincu, Alta Rocca Rizzanese (SVARR), victorieuse sur le terrain de Furiani le dimanche précédent, accueillait Bocognano dans le cadre d'une rencontre importante entre deux équipes du bas de tableau.

Les joueurs du Valincu se sont logiquement imposés 3 buts à 0 et se rassurent dans la lutte pour le maintien

En Régionale 2, le Sud FC qui affirme sa présence dans le haut du tableau au fil des semaines recevaient la réserve de la Casinca à Sainte-Lucie. Bonifacio, de son côté évoluait sur le terrainnd'Antisanti. Les Sudistes n'ont pas tremblé en l'emportant 4 à 0.

Quant au match entre Antisanti et Bonifacio il a été interrompu à la

pause en raison d'incidents

L'ASPV se déplaçait sur le terrain de la réserve du FJEB. Les joueurs

de Jérémy Alves-Pontes, aux abonnés absents, se sont inclinés 2 à 0 au

terme d'un non-match.





Enfin dans le championnat féminin on assistait à un remake de la

finale régionale de la Coupe de France avec le FECB qui était l'hôte

de l'ASPV. Les Bastiaises ont dominé les Moustiques sur la marque

ample de 10 à 0.