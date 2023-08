Football- GFCA : Guy Calleja n'est plus

Après 14 ans passés aux Girondins de Bordeaux, Guy Calleja, joueur et entraîneur de la trempe de l'un de ses prédécesseurs, a rejoint en 1969 le GFCA à l'époque où le club était en deuxième division et où il a terminé sa carrière de joueur à 37 ans.

De 1971 à 1976, il a été l'entraîneur du club ajaccien avant de revenir pour un temps en Gironde pour prendre la direction du centre de formation jusqu’en 1980.

Guy Calleja est revenu plus tard dans la Cité impériale pour reprendre en main le Gazélec, tout en occupant un emploi de commercial chez un équipementier.

Sous sa coupe le Gaz est monté à deux reprises en deuxième division.

Mais au-delà des résultats obtenus à Ajaccio, on se souvient de l'homme qui était aussi rigoureux à diriger les hommes qu'ils avaient sous sa coupe que sur le terrain lorsqu'il était au marquage de quelques-uns des attaquants les plus spectaculaires de la première division de l'époque.

Une attitude que beaucoup aiment encore à évoquer.