Football : Au Gallia Lucciana la Coupe de Corse du centenaire

Dans les tribunes, une belle chambrée, un bon millier de spectateurs. Le coup d’envoi était donné par le Gallia qui portait tout de suite le danger sur le but borgais d’Albertini. Ce dernier n’avait pas le temps de chauffer les gants qu’il s’inclinait sur un tir de Collovigh à bout portant de la gauche (3ème). Le buteur de Lucciana ne pouvait même pas savourer sa joie, se claquant sur l’action et devant céder sa place à Piercecchi. Loin d’être abattus par ce but à froid, les joueurs du président José Orsini réagissaient avec de belles occasions, bien stoppées par l’ultime rempart du Gallia, Florent Menozzi. Après ces 20 minutes de bonne facture, le jeu se stabilisait. Il s’animait de nouveau dans les dernières minutes de cette première période où Albertini devait s’employer pour éviter le break du Gallia sur des essais de Belle et Souazara. Le dernier mot était pourtant pour le FCBB, Menozzi devant sortir dans les pieds de Shuster bien lancé par Micaleff.

En début de seconde période, le FCBB faisait le jeu, le Gallia jouant en contre. Menozzi devait s’employer à plusieurs reprises pour éviter l’égalisation. En contre Belle, butait lui contre le portier borgais Albertini. Les joueurs de Tchouki Corlija devaient d’ailleurs par la suite gâcher plusieurs occasions de but. Alors qu’on pensait que le FCBB pouvait égaliser, un contre et un but d’Ivaldi à la 88ème, ruinait ses espoirs. Les protégés de Jean-Claude Cloet sauvaient toutefois logiquement l’honneur dans le temps additionnel par Colombel (90+4).

Florent Menozzi brandissait quelques minutes plus tard la Coupe de Corse remise par le président de l’Exécutif Gilles Simeoni.