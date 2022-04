Football : Après sa défaite hier soir à Boulogne, situation critique pour le FCBB

Pourtant les affaires avaient plutôt bien commencé pour les Corses ouvrant logiquement ouvert le score à la 13ème minute de jeu par Giacomini. Bassouamina avait même la balle de break à la 30ème mais le tir du buteur borgais heurtait la transversale du gardien boulonnais Pontdeme.

En seconde période les locaux se montraient beaucoup plus combatifs et organisés. Balijon le portier corse détournait un 1er tir de Noc à la 49ème mais devait s’incliner 10 minutes plus tard sur un ballon de Nsikulu. Et alors que le FCBB reprenaient la maitrise du match, sur un contre, les nordistes enquillaient un 2ème but par Gomel. Les hommes de Stéphane Rossi feront tout pour revenir au score. Las, cette défaite du FCBB laisse le club à la 16ème place avec 23 points devançant d’un petit point seulement Boulogne 17ème et Chambly 18ème et à 4 points du premier non relégable Sète.

Samedi, le FCBB devra impérativement prendre des points à Cholet pour continuer d’espérer.