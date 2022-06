Football : Après l’ACA en L1, le SCB en L2 obtient le feu vert de la DNCG

Philippe Jammes le Vendredi 3 Juin 2022 à 07:38

Auditionné ces mercredi 1 et jeudi 2 juin par la DNCG, les deux clubs insulaires ont obtenu le feu vert du gendarme financier du football français pour la prochaine saison avec encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation au budget 22/23 présenté lors de l’audition.



Le Sporting Club de Bastia et l'ACA vont pouvoir ainsi poursuivre sereinement la préparation de sa saison, comme ils l'annoncent sur leurs pages Facebook.