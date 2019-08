Fontanone-di-Vignale : une voiture tombe dans un ravin de 30 mètres

Il était un peu plus de19h30 lorsque les faits se sont produits.

Pour des raisons qu'il appartiendra à l'enquête de gendarmerie de déterminer, une voiture a quitté la route et plongé dans un ravin de 30 mètres.

Selon les services de secours, le conducteur un homme de 52 ans n'a été que légèrement blessé mais il aurait été doublement servi par la chance : le véhicule est passé, au niveau de la route, entre deux gros arbres contre lesquels un choc aurait pu avoir des conséquences plus graves et il se tire pratiquement sans encombre de sa chute de 30 mètres !