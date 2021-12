Fondation de l’université de Corse : le Hackathon 2021 dévoile ses grands vainqueurs

Pour le dernier défi, l’entreprise Goodbarber a demandé aux étudiants de rendre le web plus accessible pour tous. Il s’agissait de réaliser un outil de notation de l'accessibilité couleur d'une page web. Aucun souci pour Théo Teinturier, Alexandre Motbal, Toussaint Carlotti et Mahaman Salifou. Ensemble ils ont remporté le défi lancé. « Avec cet outil, on peut récupérer une image sur un site web, une application ou même une affiche dans la rue et calculer le différentiel des couleurs pour voir si c’est lisible pour les utilisateurs malvoyants », vulgarise Théo Teinturier.



Concrètement, leur outil analyse les couleurs d’un texte et de l’arrière-plan et conclut si une personne daltonienne, malvoyante, peut le lire ou pas. Utile pour les designers et créateurs de sites web ou de visuels graphiques pour leur garantir un maximum de lecteurs. Les étudiants se sont basés sur des critères de design pour malvoyants conseillés par la règlementation. S’il se dit ravi d’avoir pu « se dépasser et apprendre toujours plus », Théo Teinturier a également apprécié le retour du présentiel, empêché l’année passée par la crise sanitaire. « C’était vraiment agréable de retrouver tout le monde ! », s’enthousiasme-t-il.



Le marathon passé, les étudiants peuvent reprendre leur souffle. La prochaine édition ayea lieu l’année prochaine.