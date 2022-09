Folelli : un spectacle hommage à Anna Magnani

Sur un texte d’Armand Meffre et une mise en scène de Marie-Joséphine Susini, ce spectacle est un hommage à l’actrice italienne Anna Magnani (1908-1973), égérie des Rossellini, Fellini, Pasolini...

« Elle était vibrante, extravagante... Instinctive, sublime, elle était la vie, elle était femme » souligne l’auteur. « Entière, vulnérable, complexe, emplie de poésie intérieure. Une vitalité inébranlable, un roc, une vie orageuse faite de violentes passions, d’attachements viscéraux. Comédienne mythique, qui n’avait pas son pareil pour s’approprier un personnage ».

Dans ce spectacle, interprétée magnifiquement par « Zouzou », l’actrice est présente, le temps d’une messe, celle de ses obsèques et elle se raconte en tant que femme et comédienne.



Le temps d’une messe

Texte : Armand Meffre

Mise en scène et interprétation : Marie-Joséphine Susini (Zouzou)

Création lumière : Hubert Japelle

Son : Thomas Giovannetti