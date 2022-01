Folelli : un blessé grave dans un accident de la route

On ignore dans quelles circonstances l'accident impliquant un seul véhicule est survenu.

Mais dès que l'on en a eu connaissance d'importants moyens ont été déployés pour porter secours à l'unique personne qui se trouvait incarcérée.

Une ambulance et un véhicule radio-médicalisé du centre de secours de Lucciana, le Samu et un autre véhicule de Cervioni se sont rapidement retrouvés sur place.

Il fallut aux sauveteurs dépavillonner - ôter le toit - complètement la voiture pour retirer le conducteur, qui entre temps avait repris conscience, de sa voiture.

Il a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia.