Folelli : les élèves de Scola in festa tournent un clip vidéo pour fêter leur école

Après la sortie de leur premier album Eu cantu en octobre dernier, les élèves de Scola in festa de Folelli, portée par le chanteur Felì, ont réalisé un nouveau projet et tourné le clip de la chanson Inventà i culori à travers laquelle les jeunes artistes imaginent donner de nouvelles couleurs au monde pour le rendre meilleur. "Nous n'avons pas pu faire le concert de fin d'année en 2020 et en 2021 à cause de la crise sanitaire. - explique Felì Travaglini - mais puisque parents, enfants et la population de Casinca et de Castagniccia attendent avec impatience ce rendez-vous de fin d'année scolaire qui est devenu un événement culturel majeur de la micro-region, nous avons pensé de tourner un clip pour pallier ce manque."Tournée entre la médiathèque de Folelli, où les cours sont dispensés et le village de Penta di Casinca, où l'aventure di a Scola in festa a commencé il y a 20 ans, la vidéo rassemble tous les élèves, qui malgré le crise sanitaire, ont fréquenté tout au long de l'année scolaire pour y apprendre le chant, la danse, la musique et même le théâtre.Devenue école d’enseignement musical, artistique et linguistique, conventionné depuis 2012 avec la Collectivité de Corse, la municipalité de Penta di Casinca et la Communauté de Communes Castagniccia Casinca, l'association Scola in festa qui, née en 2011 grâce à la démarche spontanée de trois jeunes, Dumé Bordas, Noël Emmanuelli et le regretté Jean-Jacques Emmanuelli, qui ont tapé à la porte de Feli, fête cette année 20 ans.Mais à cause du Covid, on le sait, l'association a dû renoncer aux événements prévus pour célébrer cet important anniversaire.Si la rentrée est prévue début octobre, une journée portes ouvertes pour découvrir l’ensemble des enseignements dispensés à a scola et venir rencontrer ses enseignants, est organisée le 11 septembre, de 10 à 18 heures à la Médiathèque de Folelli Castagniccia Mare è MontiLes enseignements des classes à horaires aménagés de danse et musique CHAM et les CHAD, dispensés en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi et le collège de Folelli du même nom, reprendront le 7 septembre pour les élèves de 4 ème et 3 ème et le lundi d'après pour les 6ème et 5ème.