Finale de la coupe du Monde de Rugby : le cœur de la Corse balance entre Blacks et Boks

Les Boks ?Ils ont touché le cœur de plusieurs milliers de nos compatriotes en affirmant publiquement à leur arrivée à leur camp de base de Toulon, leur affection pour la Corse."Nous représentons bien sûr l'Afrique du Sud, mais dans notre cœur nous représentons également le peuple corse" a souligné le capitaine des Springboks et futur parisien Siya Kolisi - il a signé au Racing - dès sa prise de parole à Toulon.Suffisant pour faire rallier des milliers d'insulaires à la cause des Boks.Mais les Sudafricains avaient déjà fait ce qu'il fallait durant leur séjour entre Biguglia et Lumio pour s'attirer la sympathie du public corse.Sollicités durant de longs instants, après leurs séances d'entraînement, ils n'ont jamais refusé une seule fois une demande de selfie ou bien de poser avec qui leur demandait. Ils ont accepté de partager leur expérience avec tous les jeunes des écoles de rugby de Corse à Lumio. Ils sont encore allés à la rencontre des enfants de l'Éveil et jamais hésité à s'initier à la langue du pays.Aussi aujourd'hui ils sont à même quand vous les rencontrez de pouvoir vous poser la question de savoir comment vous allez en vous lançant un enthousiaste "cumè simu ?"Et puis il ne faut pas oublier que sous leurs crampons il reste encore un peu de cette terre de Corse, foulée à Biguglia et à Lumio, et qui aimerait être associée à leur éventuel quatrième sacre mondial !