Fin de la grève à la CAPA et la mairie d'Ajaccio, une prime exceptionnelle accordée

à 18h." Pour l'UNSA Ville d'Ajaccio, qui maintient son préavis de grève pour mercredi, les représentants syndicaux souhaitent disposer de plus de temps pour analyser les propositions de la Ville. Pour mairie et CAPA "place désormais à la poursuite des discussions, dans un climat apaisé et conformément au dialogue social de qualité que les deux institutions ont toujours su maintenir et encourager."



Dans le même communiqué Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la CAPA, rappelle que le dialogue social est constant depuis 2014, soulignant les avancées sociales récentes. Il insiste sur l'engagement des institutions envers le pouvoir d'achat des agents et des citoyens. "Depuis 2014, le dialogue social est constant entre les agents et les deux administrations. Celui-ci a donné lieu à un certain nombre d’avancées sociales récentes aboutissant à des avancées significatives telles que l'augmentation du salaire moyen des agents de la catégorie C, une progression de plus de 4% du salaire moyen au sein de chaque collectivité pour l'année 2023, et la réévaluation régulière de la participation aux "tickets Restaurant" et aux mutuelles des agents." souligne-t-il.

Pour l'édile "le pouvoir d’achat des agents et des Ajacciens est une préoccupation majeure des Exécutifs de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA." Ainsi, affirme-t-il "les impôts, le coût des crèches, de la cantine scolaire, n'ont pas été augmentés, contrairement à bon nombre de villes et d'agglomérations qui ont répercuté ces effets conjoncturels sur leurs leviers fiscaux."



Sans avoir pour le moment acté de date, les représentants du STC et les élus de la mairie d’Ajaccio ont d’ores et déjà prévu de se revoir en janvier pour discuter d’un plan d’augmentation de la valeur faciale du ticket-restaurant. Mais aussi de l’augmentation de la prise en charge santé et prévoyance pour les agents disposant d'une mutuelle.

Moins de 24 heures après avoir déclenché leur grève, les agents municipaux d'Ajaccio ont obtenu satisfaction dans leurs revendications. A l'appel du STC, ils avaient rejoint ce mardi 12 décembre le mouvement entamé il y a une semaine par leurs homologues de la CAPA chargés de la collecte des déchets qui réclamaient le versement d'une une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat.Une délégation a été reçue dans l'après-midi par le directeur général des services de la ville. À la suite de la réunion, le syndicat a annoncé une augmentation des rémunérations des agents à hauteur de 475 000 euros sur l'enveloppe globale, remplaçant ainsi la prime de pouvoir d'achat. Cette revalorisation remplace la prime de pouvoir d’achat de façon pérenne et concerne en priorité les agents éligibles à la prime de pouvoir d’achat prévue par le Gouvernement dans le décret du 31 octobre.Des mesures dont se réjouit Jean Olmiccia, délégué adjoint section STC à la mairie d'Ajaccio “Nous sommes contents, parce qu’il y a eu une belle avancée en très peu de temps. Les élus ont bien entendu les difficultés et la détresse dans laquelle se trouvent un bon nombre d'agents de la ville d'Ajaccio”, explique-t-il. “Nous aurions évidemment espéré plus, mais c'est un grand pas en avant et c'est une augmentation sensible du pouvoir d'achat des agents de la ville.”La ville d'Ajaccio et la CAPA, via un communiqué, confirment la reprise de la collecte des déchets dès ce soir, soulignant la signature d'un protocole d'accord avec le STC."La signature du protocole d’accord entre le STC et la CAPA a été rendue possible suite à l’engagement de l’organisation syndicale de cesser le blocus du dépôt de Mezzavia afin de permettre à l’ensemble des rippers de reprendre leur travail. Il s’agissait là d’un préalable à toute discussion. La reprise de la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire de la CAPA devant reprendre dès ce mardi 12 décembrePrésente sur place, une employée de la mairie d’Ajaccio se satisfait de l'issue du conflit. "Il y a quand même une petite avancée, ce n’est pas encore ça, mais nous prenons ce que l’on nous donne pour le moment”, affirme-t-elle. “Si j'ai bien compris, l’enveloppe globale va un être un petit peu réhaussée en 2024. Il s’agit d’un bon début même si au final, cela ne représente pas grand-chose à l’échelle du nombre de salariés que nous sommes.” Un avis que partage un autre agent déjà présent ce matin. “Il est certain que nous espérions plus, mais il s’agit tout de même d’un grand pas en avant qui laisse présager d’autres prérogatives pour l’avenir. Mais cela ne représente au final que des miettes par rapport au coût de la vie qui ne cesse d’augmenter avec l’inflation”, déclare-t-il. “Je remercie les membres du STC qui se sont bien défendus et qui ont également permis que cette journée de grève ne soit pas retirée de notre salaire”.